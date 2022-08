Le prix du gazole en forte hausse

Après une semaine de stabilisation, les prix à la pompe sont repartis à la hausse la semaine dernière.

Selon les derniers chiffres officiels publiés par le ministère de la Transition écologique, le Super sans plomb 95 a augmenté d'à peine 1 centime, passant de 1,7707 € à 1,7797 € le litre. Une très légère hausse également constatée sur le SP95-10 : de 1,7305 € à 1,7392 € le litre, le Super sans-plomb 98, dont le litre a grimpé de 1,8331 à 1,8405 € le litre, mais aussi le GPL : de 0,8677 € à 0,8722 € le litre.

Si l’essence reste plus ou moins stable, ce n’est pas exactement le cas du gazole, qui la semaine dernière, a enregistré une augmentation moyenne de plus de 10 centimes, pour s’établir à 1,9488 € le litre contre 1,8400 € il y a deux semaines. Un prix moyen au litre qui flirte de nouveau dangereusement avec la barre symbolique des deux euros le litre, et en augmentation régulière depuis le milieu du mois d’août.

Pour faire face à cette augmentation du prix moyen du gazole, les automobilistes pourront compter sur la remise de l’État, qui passera ce jeudi 1er septembre à 30 centimes pour une durée de deux mois. Le 1er novembre prochain, la remise sur le prix des carburants passera ensuite à 10 centimes jusqu’à la fin de l’année.