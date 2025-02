Le prochain SUV compact de Mitsubishi reprendra un nom du début des années 2000

Mitsubishi ne fera pas route commune avec Honda et Nissan, mais la feuille de route de l’année n’a aucune raison d’être chamboulée. Un autre constructeur, en l’occurrence Renault, est un allié de choix pour l’Europe puisque les Colt et ASX ne sont autres que des Clio et Captur rebadgées.

Un nouveau modèle issu de cette même collaboration fera son entrée à la rentrée prochaine. Son nom, Grandis, n’a rien d’inédit puisqu’il a déjà été utilisé en 2003 pour un grand monospace. Désormais, il désigne un SUV compact « pour les jeunes familles actives ». Il s’agit en réalité d’un Renault Symbioz dont il reprendra les motorisations, notamment le full hybride de 145 ch.

À l’image des Colt et ASX, il restera très proche du Symbioz hormis quelques détails stylistiques comme les signatures lumineuses. Sa longueur de 4,41 m le situe dans la partie basse du segment, mais il pourrait proposer une banquette coulissante (comme le Renault) et promet un grand volume de chargement. Il profitera également de l’excellent système multimédia du constructeur français.

Le Mitsubishi "Scenic" en fin d'année

Un second SUV apparaîtra plus tard dans l'année, il sera entièrement électrique, mais nous le connaissons déjà puisqu’il s’agira du Renault Scénic. Mitsubishi proposera ainsi son premier véhicule électrique et sa gamme se composera presque exclusivement de modèles issus de Renault. Seuls les Space Star et Outlander demeurent des produits Mitsubishi sur le Vieux continent.