Mitsubshi Outlander, le retour du pionnier

c'était en 2013 et l'Europe éberluée découvrait qu'on pouvait rouler dans un gros SUV sans faire un crédit bancaire pour faire son plein. En fait, beaucoup de monde réalisait que la solution hybride rechargeable du Mitsubishi Outlander était perspicace. 200 000 ventes s'en sont suivies et puis la marque s'est endormie. Elle vient de se réveiller en proposant une nouvelle génération de son 4x4 qu'Olivier Pagès s'est empressé d'essayer. S'il est bourré de qualités, cet Outlander 2025 est aussi pénalisé par son poids et son manque de dynamisme.

Une Alpine A 290 pour le look, coco

Cette semaine Alan Froli s'est posée une question : que vaut l'Alpine A290 d'entrée de gamme qui revendique 180 petits chevaux ? Pour y répondre il en a pris le volant et l'auto l'a laissé sur sa faim. Il lui reconnaît néanmoins un look sportif affirmé et un châssis affûté. Mais l'essayeur conseille néanmoins aux amateurs de sportives électriques d'économiser les 3 200 euros qui séparent cette "petite" A290 à 36 700 euros du modèle supérieur de 220 ch.

La vie difficile des salariés Tesla

Si les collaborateurs américains de la marque d'Elon Musk connaissent des jours difficiles, marqués par des attaques ou des manifs devant les concessions, ceux de la filiale française doivent aussi faire face à des insultes. Surtout, comme le relève un reportage radio, ils sont accusés, par leur direction, d'être à l'origine des mauvaises ventes des autos en ce moment. Les frasques d'Elon ? Rien à voir.

Mercedes CLA, le chameau bourré de techno

Elle était très attendue, et Manuel Cailliot a enfin eu l'occasion de l'approcher cette semaine. La Mercedes CLA électrique est plus qu'une nouvelle auto : c'est une vitrine des nouvelles technos et des motorisations à la pointe. Au menu : 792 km d'autonomie avec une batterie de 85 kWh et une consommation (estimée) de 12,2 kWh. Personne ne dit mieux. Seule inconnue, et elle est de taille : le tarif de l'engin. Pour consoler les moins fortunés, des modèles essence micro-hybrides seront également proposés.

