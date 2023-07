Le Renault Arkana restylé (2023) est moins cher

Il y a quelques jours, Renault levait le voile sur la version restylée de son Arkana déjà remanié après seulement trois ans de carrière. Le crossover à la silhouette de « coupé » n’embarque que des modifications assez discrètes, avec les nouveaux logos au losange et quelques petits ajustements esthétiques à l’extérieur. Il s’offre aussi une finition Esprit Alpine comme son grand frère l’Austral, histoire de dynamiser un peu son image.

Et on connaît désormais les tarifs de cet Arkana restylé qui a la bonne idée de ne pas coûter plus cher que l’ancien. Alors que le SUV était proposé à partir de 32 500€ en début d’année dans sa finition Evolution avec le bloc à hybridation légère de 140 chevaux, il démarre désormais à 31 000€ toujours avec ce même moteur et en finition Evolution. A ce prix il possède les feux de jour à LED, des jantes de 17 pouces, une caméra de recul, la navigation embarquée, une sellerie en tissu, une climatisation automatique ou la connectivité smartphone sans fil.

Jusqu’à 37 600€

La finition Techno proposée à partir de 32 600€ ajoute les projecteurs full LED, un bouclier spécifique, des jantes de 18 pouces, le frein de parking électrique, l’avertisseur d’angle mort et de sortie en marche arrière, le gros écran tactile de 9 pouces et l’instrumentation numérique de 10,2 pouces. Disponible à partir de 35 800€, la finition Esprit Alpine ajoute enfin les aides à la conduite de niveau 2 en plus d’une présentation extérieure et intérieure plus soignée (jantes de 19 pouces, pédalier en aluminium, sellerie spécifique, sièges avant électriques…). Comptez 37 600€ pour un Arkana Esprit Alpine avec le moteur hybride E-Tech de 145 chevaux.