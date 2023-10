Le Renault Kardian dévoile (un peu) son intérieur

En quoi l’arrivée du Renault Kardian concerne-t-elle les clients européens ? A priori en rien puisque ce nouveau petit crossover urbain doit se limiter à des marchés automobiles en dehors de l’Europe, et plus spécifiquement celui de la région d’Amérique du Sud . C’est d’ailleurs pour cela que la voiture sera officiellement dévoilée le 25 octobre prochain au Brésil.

Mais la division française de la marque au losange tient visiblement à ce que cela se sache, y compris chez nous. Elle diffuse en effet une nouvelle image « teaser » de ce futur Kardian, montrant cette fois la présentation intérieure de l’auto et plus particulièrement sa planche de bord. On aurait aimé davantage de lumière pour cela mais le communiqué précise qu’il y a une tablette tactile centrale de 8 pouces (comme dans les Dacia Sandero et autres Jogger), en plus du système Multi-Sense permettant de personnaliser l’ambiance lumineuse à bord (et d’une commande boîte automatique permettant de changer manuellement les vitesses en utilisant le pommeau).

Des éléments techniques Dacia

Cette coïncidence sur la taille de l’écran central n’est peut-être pas fortuite car ce Renault Kardian reposera sur des éléments techniques proches de ceux de notre Dacia Sandero. Mais avec un design possiblement plus flatteur et une mise au point spécifique pour convenir au mieux aux goûts de la clientèle sud-américaine.