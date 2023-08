Le réseau de Superchargeurs de Tesla pourrait devenir une activité très rentable

Tesla n’a pas attendu l’arrivée d’opérateurs comme Ionity ou Fastned pour développer un réseau complet de charge rapide dans le monde. Au début des années 2010, le constructeur américain était le premier à construire des bornes générant du courant continu à haute puissance aux Etats-Unis (et un peu plus tard en Europe) pour permettre aux clients de sa Model S d’envisager les voyages au long cours. Actuellement, Tesla bénéficie du meilleur réseau de charge rapide de la planète avec quelques 35 000 points dans le monde (au mois de juin 2023). Chez nous, la marque d’Elon Musk a récemment décidé d’ouvrir certains de ces Superchargeurs aux clients des autres marques automobiles et aux Etats-Unis (où les normes sont différentes), Tesla est en passe d’imposer son format de prise rapide NACS aux autres constructeurs.

Résultat, l’activité de charge rapide de Tesla pourrait devenir très rentable dans les années à venir après les très gros investissements réalisés depuis la précédente décennie. Dan Ives, un analyste financier de la société Wedbush Securities, estime que la très bonne implantation du réseau de Tesla et la généralisation de sa norme de charge aux Etats-Unis devraient lui permettre de dégager d’énormes bénéfices dans un proche avenir. Même si Tesla pratique des prix généralement plus bas que ceux du marché de la charge rapide, il table sur des revenus situés entre 10 et 20 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour cette seule activité.

Jusqu’à 6% des revenus de Tesla

L’activité de fourniture d’électricité par les Superchargeurs de Tesla pourrait ainsi, toujours d’après Dan Ives, représenter jusqu’à 6% de ses revenus totaux. Le reste provenant principalement de la vente de ses véhicules. Il pense aussi que la valorisation de Tesla en bourse de Tesla devrait grimper à 350 dollars par action contre 235 actuellement. Rappelons que le constructeur américain vaut déjà plus que toutes les autres marques automobiles de la planète, avec une valorisation à près de 800 milliards de dollars actuellement.