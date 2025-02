Le restylage est prévu pour cette année pour la famille Mercedes Classe C

La Mercedes Classe C va être restylée et sera présentée à la fin de l'année. Des prototypes de cette auto circulent sur les routes partout dans le monde et nous avions jusqu’à présent vu uniquement la carrosserie berline vêtu d'un camouflage. C’est désormais la version break, camouflée elle aussi, qui a été photographiée par les chasseurs de scoop.

La scène se passe près du cercle arctique où le constructeur à l’étoile met ses prototypes à l’épreuve du froid. En Suède, dans la région proche de Kiruna, les conditions sont idéales pour rouler sur la neige en hiver. Pour le moment ce prototype de Mercedes Classe C Break cache sous des adhésifs sa face avant, la partie qui bénéficiera des modifications.

Des étoiles dans le regard

Ainsi à l’avant on va retrouver une nouvelle signature lumineuse dotée d’étoiles à trois branches qui concernera les feux de jour et les clignotants de cette Mercedes Classe C restylée. Les rétroviseurs affichent des modifications en ce qui concerne leur forme, ils adoptent également une nouvelle caméra intégrée. La calandre va également être plus grande tandis que le bouclier avant bénéficie aussi de modifications. En ce qui concerne la partie arrière qui est également camouflée, mais seulement par la neige, elle ne devrait pas être modifiée.

Une conduite semi-autonome améliorée

Dans l’habitacle, la Mercedes Classe C étant récente, elle bénéficie déjà d’une paire de grands écrans pour l’instrumentation et l’infodivertissement et cela ne devrait pas changer avec le restylage. En revanche, la partie logicielle embarquée pourrait bénéficier de l’apport de la dernière génération du logiciel MB.OS. Cette arrivée devrait marquer une belle avancée en ce qui concerne la conduite semi-autonome.

Toujours plus d’électricité

Sous le capot il va y avoir aussi des améliorations avec une meilleure autonomie pour les versions à motorisation hybrides rechargeables, tandis que les moteurs mild-hybrid pourraient changer de boîte de vitesses pour adopter une boîte de vitesses à moteur électrique intégré. Un équipement que l’on trouve sur certains modèles de chez Stellantis et qui va arriver sur la future Mercedes CLA. Ainsi équipée, cette boîte de vitesses permet d’effectuer quelques manœuvres (stationnement par exemple) en ne sollicitant que le moteur électrique. On devrait en savoir plus vers la fin de l’année lorsque Mercedes présentera cette Mercedes Classe C restylée avant de l’envoyer ensuite, se frotter à ses rivales que sont les BMW Série 3 restylée et la nouvelle Audi A5.