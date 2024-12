Dépouillée en partie de son camouflage, la nouvelle Mercedes CLA dévoile un peu de ses secrets.

La nouvelle Mercedes Cla aurait dû devenir l’entrée de gamme de la marque à l’étoile après la disparition des Mercedes Classe A et Mercedes Classe B du catalogue. Mais il semble depuis peu que la marque allemande serait désormais décidée à conserver la Mercedes Classe A plus longtemps que prévu afin de conserver une auto plus abordable au sein de son catalogue.

Quoi qu’il arrive, cette nouvelle Mercedes CLA existera en version électrique mais ne laissera pas tomber pour autant les versions thermiques. Cette auto est bien sûr proche du concept car CLA présenté au Salon de Munich en 2023, excepté certains éléments comme la grande calandre pleine et ornée d’étoiles (celle de série est moins imposante), les bandeaux lumineux sur les flancs qui disparaîssent, etc.

Entre électriques et thermiques peu de différences

La Mercedes CLA prise en photo est un modèle équipé d’un moteur à combustion interne. Entre les versions électriques et thermiques, les différences seront limitées à une calandre spécifique pour la version à batteries. Pour le reste, la forme générale du modèle sera la même entre toutes les versions. Sur le prototype photographié, on peut constater que le camouflage limité permet de bien voir le vitrage latéral de cette auto ainsi que les portes équipées de poignées affleurantes.

Une autonomie annoncée de plus de 750 km pour l'électrique

La Mercedes CLA inaugure la nouvelle plateforme MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) qui est destinée aux modèles compacts et familiaux du constructeur. Si cette base technique est conçue pour adopter des motorisations électriques (avec une architecture 800 V), elle est multi-énergies et peut s’adapter plus facilement aux différents marchés et réglementations. Pour la CLA électrique, Mercedes annonce d'ores et déjà des consommations inférieures à 12 kWh/100 km et une autonomie de plus de 750 km avec la batterie de plus grande capacité (85 kWh).

La CLA s'équipera d'un moteur thermique Renault/Geely

En ce qui concerne les versions thermiques de cette auto, on sait que des versions Mercedes-AMG sont prévues, mais qu’il y a aussi des versions thermiques électrifiées moins sportives afin de disposer d’une gamme étendue. Il y aura d’ailleurs un bloc 2 litres turbo conçu par la coentreprise Horse, rassemblant Renault et Geely. Les versions thermiques arriveront sans doute au second semestre 2025, tandis que les Mercedes CLA électriques devraient être disponibles au plus tard au printemps 2025. Comme pour les générations précédentes de CLA, une carrosserie Shooting Brake est d’ores et déjà prévue, elle pourrait être dévoilée fin 2025.