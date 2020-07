Le retour de la Pologne dans l'automobile avec des modèles électriques

Voilà un nouvel acteur inattendu du monde de l'automobile : EMP, pour "Electromobility Poland". Un constructeur polonais, c'est une chose que l'on n'avait pas vu naître depuis bien longtemps. EMP rejoint ainsi les rares noms de l'auto polonaise tels que FSO et Fiat Polski, mais dans un registre bien différent.

La marque présente ses deux premiers prototypes, dont un SUV blanc au design déjà bien abouti, que l'on doit à un studio de design italien (Torino Design, qui a déjà travaillé avec McLaren et BMW, pour ne citer qu'eux). L'Izera, c'est son nom, devra toutefois encore attendre avant de prendre le chemin des concessions : les premières livraisons auront lieu en 2023, et uniquement en Pologne, dans un premier temps en tout cas.

L'Izera pourrait, pourtant, séduire un plus large public en Europe. EMP promet un tarif très accessible pour un SUV disposant de 400 km d'autonomie (deux niveaux de batteries seront proposés, avec la charge rapide possible) et d'un 0 à 100 en 7 secondes environ.

Le projet de l'Izera, nous le devons à un ingénieur polonais qui a longtemps travaillé chez... Jaguar. Tiens donc, cet Izera n'aurait-il pas un peu des airs de Jaguar I-Pace ? Coïncidence ou pas, les premières images semblent prometteuses.

L'une des directrices de projet rappellait justement que la Pologne est le "plus grand pays d'Europe n'ayant pas de constructeur automobile". Ce ne serait donc désormais plus le cas.