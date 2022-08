Le rose sera-t-il la prochaine couleur tendance ?

Bien sûr, la majorité des autos continuent à remplir nos rues de blanc, de gris ou de noir. Mais de temps à autre, quelques couleurs ou peintures particulières se dégagent de cet ensemble morne. Pas vraiment de teintes extravagantes dans ces exceptions, mais des peintures mates, ou blanc nacré qui, en leur temps, ont été furieusement tendance. Car les couleurs ont aussi leurs saisons et leurs époques, comme les pattes d'eph ou les jeans taille basse. Et la nouvelle teinte qui pourrait bientôt orner la voiture de ceux qui osent, pourrait bien être le rose.

Barbie superstar

Renault, comme tous les constructeurs est toujours à l'affût des dernières tendances à la mode et semble avoir décelé cette nouvelle lubie. La peinture de son dernier concept car est donc tout naturellement rose et pourrait être la citadine de Barbie. La poupée, vétue et entourée de sa couleur préférée, semble d'ailleurs être devenue la nouvelle égérie de la fashion, puisqu’elle fait l'objet d'un film, qui porte sobrement son nom. Réalisé par Greta Gerwig, qui avait déjà tourné le remarqué Les filles du docteur March, ce long-métrage dont la date de sortie est prévue dans un an, fait le buzz depuis quelques mois déjà. À cause de son thème incongru, bien sûr, mais aussi en raison de son casting, puisque Margot Robbie incarne Barbie et que Ryan Gossling endosse le costume de Ken.

Il n'en a pas fallu plus à Hollywood et à ses peoples pour s'emparer du phénomène et voir la vie en rose, ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est ainsi que, de Kim Kardashian, à Megan Fox en passant par Anne Hattaway et Niky Minaj, tout le monde s'affiche en pink. La poupée est devenue furieusement in et le hashtag #Barbiecore est suivi par 12,5 millions de personnes sur les réseaux.

La tendance n'a évidemment pas échappé aux constructeurs autos et, on l'a dit, Renault s'est précipité sur l'affaire. Son dernier concept en date, la R5 Diamant dessiné par Pierre Gonalons est ainsi vêtu. On n'est certes pas dans le rose Barbie, mais la petite citadine ne s'en éloigne pas trop et oscille entre le fuchsia et la framboise écrasée.

D'autres vont-il proposer ce type de coloris ? Verra-t-on s'afficher dans nos rues des Pink Cadillac chères au film de Buddy Van Horn avec Clint Eastwood ? Rien n'est moins sûr. Mais toujours est-il que si cette couleur fait son retour sur les carrosseries de nos voitures, ce come-back ne sera que très marginal. La très grande majorité d'entre elles seront toujours blanches, grises et noires.