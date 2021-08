Le Salon de New York de nouveau annulé par le Covid

Le Covid a de nouveau eu raison du Salon de New York. Les organisateurs ont décidé d'annuler la prochaine édition, qui devait avoir lieu du 20 au 29 août. Une décision motivée par une hausse des cas de contamination au variant Delta. Il y a de plus de nouvelles mesures de restrictions dans la Big Apple, avec la mise en place d'un pass sanitaire.

Mark Schienberg, responsable de l'organisation du salon, a expliqué que "les circonstances ont changé au cours des dernières semaines, et plus particulièrement des derniers jours, et il est plus difficile de créer un événement qui soit à la hauteur des attentes de nos clients". Il a ajouté "nous nous devons d'offrir un environnement sans danger pour tous les visiteurs, exposants et milliers d'hommes et de femmes qui organisent l'événement".

New York devait être le premier gros salon automobile organisé aux États-Unis depuis le début de la pandémie. L'événement a traditionnellement lieu en avril. Déjà annulé en 2020, les organisateurs avaient décalé le show 2021 à fin août, une manière de voir plus loin pour profiter de la sortie de crise. L'annulation va pousser les marques américaines et japonaises à revoir leurs plans pour présenter leurs nouveautés.

En Europe, l'événement de la rentrée sera le Salon de Munich, du 6 au 12 septembre, qui n'est pour l'instant pas menacé.