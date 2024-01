Le scandale s'agrandit encore pour Toyota

Jusqu’où s’étendra ce nouveau scandale au sein du groupe Toyota ? Il y a quelques jours, le groupe japonais reconnaissait un vaste système de trucages sur des modèles commercialisés par Daihatsu (marque propriété de Toyota) concernant de nombreux modèles depuis la fin du siècle précédent. Les communicants de Toyota précisaient alors qu’il s’agissait d’un problème interne à Daihatsu uniquement.

Mais les petits arrangements du groupe avec les normes d’homologation dépassent visiblement le cadre de la marque Daihatsu : après avoir déjà reconnu l’année dernière des irrégularités relatives à la certification des émissions polluantes de ses engins de chantier produits par Toyota Industries, le géant japonais de l’industrie automobile officialise aujourd’hui des irrégularités sur l’homologation de moteurs diesels installés dans plusieurs modèles de sa gamme.

Des modèles commercialisés en Europe

Sont concernés dix modèles au total, vendus en Asie, au Moyen-Orient et en Europe. Les Land Cruiser 300 et autres Fortuner sont inconnus chez nous, mais pas le pick-up Hilux présent au catalogue de Toyota en France et dans le reste du Vieux Continent. La production de ces dix modèles vient d’être suspendue mais pour l’instant, Toyota ne demande pas de cesser l’utilisation des véhicules concernés et déjà livrés. Le groupe japonais promet de fournir des explications détaillées aux autorités japonaises à propos de ces irrégularités qui concernent une méthodologie de mesure faussée des performances de trois de ses moteurs diesel.