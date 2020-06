Le site Tesla copié par un constructeur chinois

Si la voiture électrique du constructeur chinois Xpeng vous dit quelque chose, un rapide tour sur le site internet de la marque éclaircira en quelques clics quelle marque est copiée. La victime est cette fois la firme californienne Tesla dont les pages promotionnelles sont parfaitement identiques à celles de la Model S.

Les graphistes et développeurs du site de l'Asiatique Xpeng manquaient vraisemblablement d'inspiration en répliquant à la perfection l'identité visuelle retenue par les équipes créatives de Tesla. Position du véhicule, cerclage d'éléments clés, grand ciel bleu et route permettant d'afficher des informations et lignes de séparation sont de la partie. Peu convaincu par les ressemblances ? Descendre l'ascenseur dans la page révèle une vue 3D du châssis de la Xpeng : une disposition de présentation elle aussi visible chez Tesla.

À propos de la voiture concernée par cette manœuvre, la berline en question répond au nom de Xpeng P7. Le Chinois promet pour ce modèle un 0 à 100 km/h abattu en 4,3 secondes et une autonomie de 706 kilomètres selon le cycle d'homologation NEDC. La Xpeng P7 se positionne en face de la Tesla Model 3 avec un tarif équivalent à 36 000 dollars (31 820 euros au cours actuel).