Ds Automobiles n’avait aucune première mondiale à exposer sur son stand au salon de Lyon, mais la marque « premium » du groupe Stellantis expose tout de même ses récentes nouveautés sur le stand. Les DS 3 et DS 7, qu’il ne faut désormais plus appeler « DS 3 Crossback » et « DS 7 Crossback », ont en effet été restylés au tout début de l’année et se montrent donc sur l’évènement lyonnais. Le DS 3 démarre à 30 100€ (41 700€ en version électrique), le DS 7 s’affiche lui à partir de 44 700€ (ou 69 800€ avec la version 360 chevaux hybride rechargeable).

dailymotion Le stand DS en direct vidéo du salon de Lyon 2023

Le stand de DS comprend aussi trois autres véhicules : un exemplaire de la DS 9, cette limousine conçue pour rivaliser avec les Audi A6 et autres Mercedes Classe E, dans sa déclinaison hybride rechargeable E-Tense 360. Proposée au prix de base de 67 000€, elle coûte au minimum 76 850€ avec ce groupe motopropulseur haut de gamme. Mais aussi la DS 4, actuellement affichée à partir de 33 450€.

A côté de la DS 7, on trouve le concept-car E-Tense Performance. Dévoilé au début de l’année 2022, il produit une puissance maximale de 815 chevaux et revendique un 0 à 100 km/h expédié en deux secondes. Pour l’instant, aucune sportive électrique n’est prévue chez DS.

L’instant Caradisiac

Peut-on rêver d’une vraie supercar électrique DS alors que le groupe Stellantis se prépare à lancer une toute nouvelle plateforme modulaire dédiée ? Sur le papier, la STLA pourrait dépasser largement les 500 chevaux…