Le superéthanol vogue sur les flottes

En France, 400 000 véhicules (+ 8 % en un an) fonctionnent au bioéthanol, dont près des deux tiers avec un boîtier E85 de seconde monte. Depuis le 1er janvier 2025, les véhicules Flexfuel (carburant E85) dont les émissions sont inférieures à 250 g de CO2/km bénéficient d’un abattement fiscal de 40 % des émissions de CO2.

Ce dégrèvement, jusqu'alors réservé aux seuls véhicules E85 neufs, s’applique à tous les modèles convertis. Une opportunité pour les entreprises comme l’explique Jérôme Loubet, responsable du développement Europe de FlexFuel Energy Development, société spécialisée dans la conversion de véhicules essence.

La fiscalité

« Depuis le 1er janvier 2025 hormis l'électrique, le superéthanol est la seule alternative pour faire baisser les Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS, taxe sur les véhicules de société). L'éthanol permet un abattement de 40 % sur le chiffre d'émissions de CO 2 sur la carte grise. Ce dégrèvement implique en moyenne une baisse de 70 % du coût de la taxe sur les émissions de CO 2. Ainsi sur une voiture type Renault Captur ou équivalent essence la taxe sur les émissions passe de 400 € à 110 € / 120 € en version superéthanol. Les boîtiers éthanol allient réduction de l'empreinte carbone et performance économique ».

Le coût

« Le coût d'installation d'un boîtier superéthanol coûte en moyennne 1 000 €. Concernant le prix du superéthanol, il est plus d'un euro moins cher qu'un litre d’essence sans plomb (0,796 €/l en moyenne contre 1,779 €/l pour le SP95-E10 au 20 février 2025 NDLR). Pour une un véhicule qui consomme en moyenne 7 l /100 km, le superéthanol d’économiser, 1 100 € tous les 20 000 km par rapport à un modèle essence (en tenant compte d’une surconsommation de 25 % NDLR). En plus il est disponible dans plus de 40 % des stations services, soit 3 500 points de vente en France ».

Le marché

« En 2023, nous avons équipé 250 véhicules de flottes. Fin 2024, nous avons réalisé plus de 1 500 installations. Notre objectif est d’atteindre 5 000 voitures. Cette année nous passons la barre des 20 % en professionnel. Nous souhaitons que la part des flottes devienne majoritaire. Parmi nos clients professionnels, il y a une demande de conversion sur des véhicules déjà en parc, mais aussi sur des véhicules neufs d’origine que les sociétés souhaitent convertir immédiatement à l'éthanol. Cette démarche s’inscrit pour des raisons économiques. L'enjeu du coût du carburant dans le TCO (coût total de possession du véhicule) d’un véhicule est colossal ».

Les garanties

« L’homologation préserve la garantie constructeur légale européenne de 2 ans. En revanche un constructeur peut remettre en question sa garantie commerciale, si celle-ci dépasse les 2 ans. À noter que pour protéger le consommateur l’arrêté d’homologation impose au fabricant de boîtier de garantir les pièces en contact direct avec l’éthanol ainsi que les systèmes de poste traitement (généralement 12 mois, avec parfois une exclusion pour les voitures de plus de 5 ans ou de 150 000 km selon les installateurs NDLR). Quant à nos boîtiers ils sont garantis 5 ans ».

Le réseau d'installateurs

« Pour l’heure plus aucun constructeur ne propose de modèle superéthanol d’origine sur le marché français. Nous sommes actuellement en discussion avec l'un d'entre eux (pas français NDLR). Nous n’avons pas d’engagement direct avec les marques automobiles. Nous travaillons en revanche avec un réseau de concessionnaires et partenaires homologués (2 230 centres agréés par la marque vs environ 3 000 toutes marques confondues NDLR). FlexFuel Eneryg Devlopment est par exemple référencé chez Motrio, une marque du groupe Renault. Cela tend à me faire penser que Renault commence à se préoccuper de la solution. Mais pour l’instant nous sommes dans l’antichambre. Nous sommes dans une phase de test et de retour d'expérience pour Renault qui fait une expérience avec son réseau secondaire ».

Le lobbying

« Aujourd'hui tous les véhicules GPL quel que soit lleur année d'immatriculation bénéficient d'une vignette Crit air 1. Or équiper une voiture d'un boîtier superéthanol ne permet pas de modifier l'indice de la vignette Crit air. Nous sommes en discussion avec les pouvoirs publics pour que les voitures Crit air 3 puisse bénéficider d'une bonification et passer Crit air 2 dés lors qu'elles s'équipent d'un kit éthanol, ce qui leur permettrait d'accéder à toutes les ZFE ». (Au niveau européen la filière compte profiter du « dialogue stratégique » sur l’avenir de l’industrie automobile, pour faire valoir un carburant totalement renouvelable NDLR).