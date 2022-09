L'éthanol E85 pour entrer dans les ZFE avec une vieille voiture ?

Toutes les principales villes de France disposent désormais d'une ZFE (zone à faibles émissions). Alors que Paris et Rouen interdisent déjà aux véhicules Crit'Air 4 (diesel d'avant 2006) d'y circuler, Marseille et Lyon refusent désormais aux véhicules Crit'Air 5 l'accès à leurs centres-villes. Sachant que la loi prévoit que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants mettent en place des ZFE d'ici le 31 décembre 2024 au plus tard et que les véhicules interdits vont progressivement s'élargir aux vignettes Crit'Air 3 et 2 au cours des prochaines années, il va devenir à moyen terme impossible de rouler dans les centre-villes avec un véhicule relativement ancien.

Mais en ces temps où certaines associations essaient toujours de lutter contre l'établissement de ces ZFE, une autre solution se présente pour ceux qui espèrent pouvoir continuer à rentrer dans les grandes villes sans disposer d'une voiture électrique ou essence très moderne. La Métropole de Montpellier, dont le calendrier table sur l'interdiction de la circulation des autos à vignette Crit'Air 3 (diesel d'avant 2006 et essence d'avant 2011) au 1er janvier 2024, prévoit déjà une dérogation pour les autos des catégories Crit'Air 3 et 2 : l'équipement d'un boîtier éthanol E85 conforme à la réglementation actuelle. La métropole de Rouen, elle, prévoit même d'autoriser la circulation de tous les véhicules convertis aux biocarburants ou au gaz naturel une fois ses restrictions de circulation mises en place.

Pas de baisse de la pollution

Ces dérogations décidées individuellement au niveau local et non de l'état pourraient ainsi permettre aux automobilistes de continuer à rouler dans les ZFE avec des véhicules essence convertis à l'E85. Si le super-éthanol permet à la fois de réduire son budget carburant et les émissions de CO2 par rapport à du carburant fossile classique, ses effets bénéfiques sur la baisse des émissions polluantes rejetées par les voitures font cependant débat : d'après une étude publiée dans la revue Environmental Science & Technology dès 2007, l'éthanol E85 permet bien de baisser la production de dioxydes d'azotes et de particules mais il favoriserait l'apparition d'autres polluants au moins aussi néfastes. Pas sûr donc que toutes les collectivités territoriales ne décident d'y souscrire...