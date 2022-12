Le SUV électrique Cupra Tavascan vendu chez nous sera construit en Chine

Pas plus tard que ce midi, le problème des voitures électriques construites en Chine occupait nos colonnes avec un amendement déposé au Sénat pour réduire les aides à l’achat des modèles neufs. Alors que l’on s’inquiète de la proportion croissante de voitures importées de Chine sur notre marché, cette décision de Cupra va probablement rajouter un peu d’huile sur le feu : la division sportivo-électrique de Seat va en effet construire son Tavascan en Chine.

Le Tavascan, c’est le cousin Cupra des Volkswagen ID.4/ID.5, Audi Q4 e-tron et autres Skoda Enyaq iV. Attendu pour 2024 dans sa version de série, il prendra la forme d’un SUV familial compact au design agressif. Il sera assemblé dans une usine de la province d’Anhui et débutera sa commercialisation en 2024 sur notre marché. Il rejoindra donc les Dacia Spring et autres BMW iX3 dans la liste des modèles électriques européens importés de Chine. En ajoutant les Tesla Model 3 et Y, ça commence à faire beaucoup d’autos électriques « importantes » qui nous viennent de Chine.

300 chevaux et de grosses batteries

Le Cupra Tavascan devrait développer 300 chevaux dans sa version de pointe et il s’équipera probablement des batteries de 77 kWh de ses cousins de chez Audi, Volkswagen et Skoda. D’après les analystes de PwC, les constructeurs automobiles implantés en Europe pourraient importer à moyen terme environ 800 000 voitures électriques fabriquées en Chine par an.