Le SUV Ferrari se montre à nouveau

Est-ce vraiment un SUV ou bien "simplement" une sorte de GTC4 avec une hauteur de caisse plus importante et de plus grandes surfaces vitrées ? A la vue des récentes vidéos qui tournent sur le prototype de Purosangue, le premier SUV de Ferrari, la question est posée. A l'inverse d'un Bentley Bentayga, d'un Lamborghini Urus ou d'un Aston Martin DBX qui assument tous d'avoir pris de la hauteur, ce Purosangue semble comme refuser de se tourner entièrement vers le dogme du SUV.

Un modèle que l'on pourrait presque qualifier de "crossover" entre deux catégories. Mais c'est logique, compte tenu des déclarations de Ferrari qui expliquait vouloir produire un modèle très dynamique et performant, cheval cabré oblige.

En attendant la présentation définitive, qui pourrait intervenir plus vite qu'on ne le croit, Ferrari termine la mise au point d'un véhicule qui amènera très certainement des volumes de ventes confortables à Ferrari. La marque italienne n'en avait pourtant pas besoin vu la progression des livraisons ces dernières années et la rentabilité insolente.