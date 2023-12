Le Tesla Cybertruck est-il génial ou horrible ?

La semaine dernière, Elon Musk dévoilait enfin la version définitive du Tesla Cybertruck au Texas. On dit bien « enfin » car ce Cybertruck devait initialement démarrer sa carrière en 2021 et le constructeur américain a eu le plus grand mal à organiser son industrialisation : son concept technique était aussi son point faible car la fabrication de sa carrosserie très spéciale a obligé Tesla à dépenser beaucoup d’argent pour arriver à concevoir des outils et des solutions pour assembler le véhicule à grande échelle. D’ailleurs, on ignore toujours quand démarrera vraiment sa production qui doit atteindre, si tout se passe bien, les 250 000 exemplaires par an d’ici 2025.

Ce Tesla Cybertruck coûte ainsi beaucoup plus cher que prévu : les deux variantes disponibles actuellement au catalogue se négocient respectivement à partir de 79 990 et 99 990 dollars, une future variante d’entrée de gamme étant attendue pour 2025 avec une addition à 60 990 dollars. On reste très loin des 40 000 dollars promis au début et l’engin risque aussi de ne pas pouvoir être commercialisé en Europe à cause de ses dimensions, de sa masse et de sa carrosserie potentiellement incompatible avec les normes de choc piéton de notre marché.

Alors, génial ou horrible ?

Depuis la présentation du tout premier concept-car, ce Cybertruck déchaîne les passions. Certains le trouvent absolument révolutionnaire dans son design, qui lui a d’ailleurs permis de dépasser les deux millions de pré-commandes depuis 2019 (sans doute en partie par simple effet d’annonce et de mode). D’autres le trouvent ridiculement taillé et se demandent si cet engin pourra sérieusement servir d’utilitaire au même titre que les gros pick-up thermiques classiques du marché américain qu’il entend concurrencer (ce que semble indiquer sa fiche technique au registre des capacités de charge utile et de remorquage). Alors, qu’en pensent les lecteurs de Caradisiac ? Le Cybertruck est-il génial ou horrible ? A vous de voter !