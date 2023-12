Le Tesla Model Y restylé arrive bientôt

L’année dernière, Tesla a lancé la version restylée de sa berline Model 3 après quatre ans de carrière. Une mise à jour qui a considérablement stimulé les ventes de la familiale, redevenue la Tesla la plus vendue en France au mois de novembre dernier. Alors que le constructeur américain devrait atteindre 1,82 million de voitures écoulées dans le monde en 2023, il est désormais temps de s’attaquer à son modèle le plus vendu le Model Y.

Et c’est précisément ce que prévoit Tesla l’année prochaine. D’après les journalistes de Bloomberg citant des sources internes anonymes, le Model Y restylé doit arriver en Chine au milieu de l’année 2024. Le SUV électrique américain devrait donc s’améliorer partout dans le monde à partir de cette date.

Les mêmes modifications que la Model 3 ?

Les journalistes de Bloomberg parlent de modifications bien plus poussées que celles apportées il y a quelques semaines en Chine, restées exclusives à l’Empire du Milieu pour l’instant. Ces modifications devraient logiquement être proches de celles de la Model 3 restylée avec une face avant redessinée, des feux arrière différents, des boucliers retouchés, un volant sans commodos, un écran tactile central plus grand et disposant d’un meilleur hardware ou encore d’une suspension modifiée. D’ici là, on pourra peut-être observer la bête si une fuite venait à se diffuser sur Internet comme c’est souvent le cas.