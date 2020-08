Le Top 20 des pilotes les plus rapides selon une intelligence artificielle

AU début de l'été, la F1 et Amazon annonçaient un partenariat visant à récolter des données lors des courses pour proposer des statistiques inédites aux spectateurs. Quelques semaines après ce début de collaboration, l'organisation de la F1 dévoile un classement qui pourrait faire grincer des dents.

L'intelligence artificielle développée par Amazon, dans le cadre de l'AWS (Amazon Web Services) a en effet compilé des centaines de milliers de données sur plusieurs décennies de Formule 1 afin de dresser un classement des pilotes les plus rapides. Nous parlons bien ici uniquement de rapidité sur la piste, et pas de gestion intelligente des pneus/carburant, et du nombre de victoires.

Reposant sur l'analyse des qualifications depuis 1983, cette immense base de données a accouché d'un classement dans lequel le numéro 1 est le plus rapide, et les autres sont à un temps donné du meilleur pilote. Un écart chronométrique moyen et calculé par l'intelligence artificielle d'Amazon qui réserve de vraies surprises.

Top 20 des pilotes les plus rapides (40 dernières années)