Le Toyota C-HR passe un cap symbolique

Lorsque le C-HR, pour Coupe High Rider, apparaît pour la première fois en 2016, le choc visuel est certain. Le style décalé et original étonne pour une Toyota, dont le design est habituellement sage.

Malgré des places arrière justes et un volume de coffre moyen, le public adhère et les bons de commande se remplissent. Il doit également cet engouement à son offre hybride et à l’image sérieuse de la marque. D’ailleurs, ce C-HR se montre particulièrement fiable.

Pour le deuxième opus sorti en juillet 2023, la firme pousse le bouchon encore plus loin et force le trait. Puisqu’un client sur deux l’a acheté pour son style, Toyota aurait tort de se priver. De plus, l’offre mécanique est plus large avec deux moteurs hybrides (140 et 200 ch), ainsi qu’un hybride rechargeable.

Un SUV un peu moins cher en occasion

Toyota indique par ailleurs que le C-hr est le modèle le plus efficace en termes de conquête, un objectif que tous les constructeurs ont en tête. Pourtant, ce SUV est loin d’être bon marché puisqu’il débute à 34 900 € (30 900 € en ce moment avec le jeu des remises) et culmine à près de 50 000 €.

L’alternative est alors de se tourner vers le marché de la seconde main. Si les prix sont moins élevés, il ne faut pas s’attendre à de fortes décotes puisque le gain oscille entre 12 et 16 % selon les versions.