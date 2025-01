Le Toyota Urban Cruiser revient en électrique au Salon de Bruxelles

Toyota a beau être le pionnier de l’hybride, le constructeur est encore un débutant sur le marché de l’électrique avec pour le moment une seule voiture à son catalogue. Le géant japonais joue la prudence et profite de son partenariat avec Suzuki pour cloner l’e-Vitara, le nouveau SUV électrique de son compatriote.

L’Urban Cruiser reprend les grandes lignes du design et se distingue par une face avant spécifique composée d’optiques, rappelant celles de la Prius. Avec une longueur de 4,28 mètres, l’Urban Cruiser se place au-dessus de la Yaris Cross et s’aligne sur le gabarit du Peugeot e-2008.

Ce n’est pas non plus dans l’habitacle que cet Urban Cruiser se distingue en reprenant le mobilier, jusqu'au volant, du Suzuki. Ce dernier découvert il y a quelques semaines présente deux écrans de 10,25 pouces pour le combiné d’instrumentation et 10,1 pouces pour l’écran tactile. Les matériaux employés manquent malheureusement de cachet mais la modularité est bien étudiée avec une banquette coulissante et des dossiers réglables et rabattables en trois parties (40/20/40). L’espace à bord se révèle appréciable pour deux adultes d’1m80. Le coffre se place quant à lui dans la moyenne basse avec un volume de 306 litres (banquette reculée), peut être un peu juste pour un usage familial. Il est complété par un plancher modulable et un logement pour les câbles de recharge.

La partie technique est aussi intégralement partagée entre les deux SUV. Ainsi, le Toyota proposera deux capacités de batteries, soit 49 ou 61 kWh. Aucune autonomie n’est annoncée à ce jour, mais nous pouvons tabler sur un rayon d’action de 400 km environ. À noter que la pompe à chaleur permettra des gains d’énergie. La petite batterie ne sera disponible qu’en traction avec un moteur de 144 ch, tandis que la grande batterie aura droit à un électromoteur plus costaud de 174 ch. Ce n’est pas tout puisqu’une déclinaison à quatre roues motrices fait aussi partie du programme avec à la clé 184 ch.

L'instant Caradisiac : un intérieur verrouillé

Le lancement du nouveau Urban Cruiser en France arrivera en fin d'année. Toyota n'a pas souhaité montrer l'intérieur de son nouveau modèle pourtant identique à celui du Suzuki e-Vitara.