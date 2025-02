Le V8 va bien revenir chez Stellantis

La nouvelle Dodge Charger, qui doit bientôt arriver en Europe. Mais sans V8, a priori...

Supprimer le bon vieux V8 « Hemi » du catalogue des marques américaines de Stellantis fait partie de ces décisions contestées sous la direction de Carlos Tavares. Alors que ces gros moteurs se vendaient encore assez bien de l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien directeur général du groupe avait mis un point d’honneur à le remplacer par des moteurs électriques et un nouveau six cylindres suralimenté. Il faut dire qu’il y a encore quelques années, Stellantis comme beaucoup d’autres constructeurs automobiles croyaient fermement au développement rapide de l’énergie électrique y compris aux Etats-Unis.

Il y a quelques jours, on entendait que ce V8 pouvait revenir maintenant que Carlos Tavares ne fait plus partie de la société. Le projet prend encore de la consistance puisque Matt McAlear, le directeur général de Dodge, vient d’avouer que le V8 était revenu à l’ordre du jour chez Stellantis auprès des journalistes de The Drive.

Un vieux Hemi ou un nouveau V8 ?

Toujours d’après Matt McAlear, il n’est pas certain que le « vieux » V8 Hemi puisse passer les nouvelles normes américaines en matière de rejets polluants et dans le même temps, il rappelle que le mandat de Donald Trump ne durera que quatre ans. Or, développer un nouveau moteur alors qu’une nouvelle gouvernance démocrate moins encline à favoriser ces moteurs-là peut arriver ensuite constituerait un risque financier.

Les spécialistes de Mopar Insider, eux, affirment que Stellantis prépare le retour de la production du V8 Hemi dans sa configuration de 5,7 litres de cylindrée pour les Dodge Durango et Ram 1500. Sa Production serait d’ailleurs rapatriée dans le Michigan depuis le Mexique afin de satisfaire aux demandes de la nouvelle gouvernance du pays. Mais il s’agit peut-être d’une solution temporaire en attendant le développement d’un nouveau V8 à l’architecture plus moderne. Dans ce dernier cas, pourrait-il ensuite servir à des modèles européens de la marque Maserati ? Pour l’instant, l’hypothèse paraît improbable sachant que les gros moteurs thermiques dépourvus d’hybridation semblent condamnés par la norme Euro7 dont la ratification doit intervenir cette année.