Carlos Tavares a insisté personnellement pour tuer le V8 Hemi

Aux Etats-Unis, il reste possible actuellement d’acheter un pick-up Ram 1500 équipé du fameux V8 Hemi de 6,2 litres. Mais ce moteur, disparu des catalogues de Dodge, Jeep et Chrysler, est voué à l’extinction imminente alors qu’arrivent de nouvelles générations de modèles électrifiés au catalogue de ces marques.

D’après les journalistes de CNBC qui rapportent des témoignages internes, cet arrêt du V8 Hemi était une demande personnelle de l'ancien directeur général Carlos Tavares. Outre un positionnement mal pensé du Jeep Grand Cherokee, des externalisations de technologie de pointe maladroites et une pression budgétaire intenable, cet abandon forcé du moteur le plus puissant chez Dodge et Jeep fait selon eux partie de ses erreurs de gestion. Pour eux, il restait nécessaire en termes d’image et d’appréciation client.

Ce V8 pourrait revenir

Heureusement pour ces nostalgiques du V8, les marques du groupe seraient toujours en train de plancher sur un nouveau moteur à huit cylindres en V pour redonner un moteur très haut de gamme à ces autos américaines au-dessus du six cylindres Hurricane. Et il pourrait s’équiper de deux turbos et d’une distribution nettement plus moderne que celle du Hemi, dont les variantes les plus puissantes avaient droit à un joli compresseur sifflant bien fort dans les oreilles.