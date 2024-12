Chez Stellantis, un nouveau V8 plutôt que le tout électrique

L’un des plus gros chantiers de la nouvelle direction de Stellantis sera de remettre sur pied ses marques américaines. Véritables machines à cash jusqu’au début de la décennie actuelle, Jeep, Dodge et Chrysler ont vécu des mois compliqués de l’autre côté de l’Atlantique depuis l’année dernière. La chute de leurs ventes et la grogne des concessionnaires américains figureraient d’ailleurs parmi les raisons principales du départ de Carlos Tavares de la tête du groupe.

On le sait, ces marques américaines du groupe Stellantis compteront davantage que prévu sur leurs motorisations thermiques. Alors que Jeep, Dodge et Chrysler devaient miser sur des modèles 100% électriques, ils pourront heureusement se tourner vers des variantes à essence de ces nouveautés en ces temps où de nombreux constructeurs revoient leur stratégie d’électrification à court et moyen terme. La nouvelle Dodge Charger, d’ailleurs, va arriver plus tôt que prévu avec son six cylindres biturbo alors qu’elle avait d’abord été présentée dans sa version électrique.

Un nouveau V8 bi-turbo pour Dodge ?

Et justement, Dodge pourrait aller plus loin que prévu sur ces moteurs thermiques. Sur sa chaîne Youtube, Butter Da Insider affirme que Dodge planche actuellement sur un nouveau V8 bi-turbo. Positionné au-dessus du six cylindres en ligne bi-turbo de 3,0 litres Hurricane, ce bloc utiliserait une suralimentation par double turbo-compresseur et une distribution à quatre soupapes par cylindre avec des arbres à cames en tête. Rien à voir, donc, avec le V8 culbuté Hemi antédiluvien (et savoureux !) qu’on trouvait sous le capot des Challenger Hellcat et autres Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Comme Ford (Mustang, F-150…) ou Chevrolet (Silverado…), les marques américaines de Stellantis garderaient ainsi un V8 dans leur gamme pour garder leur clientèle traditionnelle. Inutile de préciser que compte tenu de l’évolution du marché européen, il n’y a aucune chance de retrouver un jour cet éventuel V8 dans les gammes du groupe Stellantis chez nous. Le 6 cylindres Hurricane n’y aura pas non plus droit de cité…