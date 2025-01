Le van électrique avec hélicoptère intégré, parce que pourquoi pas

Si vous vous êtes rendu au dernier Mondial de l’Automobile de Paris 2024, vous avez très probablement remarqué cet étrange engin volant fixé sur le stand du constructeur chinois Xpeng. Un véhicule de la famille des « eVTOL », ces engins volants à motorisation électrique et décollage vertical censés pulluler dans les cieux de nos villes d’ici quelques années.

Au CES de Las Vegas 2025, le « Land Aircraft Carrier » qui va avec ne dénotait pas du tout avec le reste des attractions du salon. Cet énorme van à six roues long de 5,5 mètres de long et équipé d’une soute est propulsé par une motorisation électrique intégrant un prolongateur d’autonomie thermique, avec une autonomie maximale annoncée de 1000 km. Grâce à son architecture électrique à 800 volts, il pourrait recharger ses batteries (à la capacité non précisée) de 30 à 80% en 18 minutes.

Un peu moins de 300 000 euros dès 2026

XPeng assure que sa commercialisation interviendra dès l’année 2026 à un prix de deux millions de Yuan soit environ 266 000€, avec un rythme de production visé de 10 000 unités par an. Cependant, on a du mal à savoir si ce prix concerne uniquement le Land Aircraft Carrier ou également le eVTOL qu’il contient (probablement la première option).

L’engin dispose en tout cas d’un système permettant de débarquer et de remettre automatiquement le eVTOL et à Las Vegas, nous avons pu observer le mécanisme d’ouverture électrique des portes arrière (sans que l’engin soit ensuite débarqué).

Disposé à côté du Land Aircraft Carrier, le eVTOL prend assez peu de place dans l’absolu et ressemble vraiment à un petit hélicoptère. Conçu pour accueillir deux personnes, il serait « pilotable après cinq minutes de formation » d’après XPeng et promet une solution holywoodienne aux embouteillages (à condition de laisser quelqu’un s’occuper du Land Aircraft Carrier).

Comme d’habitude avec ces projets grandiloquents, attendons quand même de voir le véhicule final et d’étudier ce qu’il pourra réellement faire. Le Land Aircraft Carrier a en tout cas été surpris sur les routes de Chine pour des tests en situation réelle, comme l’ont repéré les spécialistes de CarNewsChina.