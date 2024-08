Le Volkswagen Caddy s’offre une version intéressante pour les particuliers et les professionnels

En plus des moteurs 2.0 TDI de 122 ch et 1.5 TSI de 116 ch, le petit utilitaire de la gamme Volkswagen (Cargo), ainsi que sa déclinaison destinée aux familles, profitent d’une nouvelle déclinaison davantage dans l’air du temps.

Sur la base du même 1.5 TSI, il s’accompagne d’un bloc électrique dont la puissance totale affiche 150 ch et un couple de 350 Nm. L’accumulateur de 19,7 kWh lui autorise une très belle autonomie allant jusqu’à 122 km. S’agissant d’une valeur d’homologation, il conviendra de revoir ce chiffre à la baisse dans des conditions réelles. Concernant la recharge, ce Caddy eHybrid accepte un courant continu de 50 kW et un courant alternatif de 11 kW.

Le lancement de ce Caddy hybride rechargeable est plutôt malin lorsque la concurrence propose soit des versions électriques, hybrides simples, essence ou diesel. De plus, son rayon d'action en électrique devient réellement intéressante.

Idéal pour le "dernier kilomètre"

Grâce à cette motorisation hybride rechargeable, Volkswagen a de quoi séduire les professionnels soucieux de la gestion le plus écologique possible du dernier kilomètre, qui se situe souvent dans des milieux urbains. Et cet avantage ne se fait pas au détriment de l’autonomie totale grâce au bloc thermique.

Pour le moment, seuls les tarifs pratiqués en Allemagne sont connus, ils varient de 44 012 à 48 397 € TTC selon la version choisie. Par ailleurs, ce Caddy sera prochainement disponible en France en deux longueurs, dont la Maxi.