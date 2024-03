Le Volkswagen ID.Buzz California serait trop risqué

Volkswagen possède actuellement deux vans dans sa gamme : le T7 Multivan en version thermique et hybride rechargeable et l’ID.Buzz 100% électrique. Fort d’un certain succès grâce à sa gueule très particulière, cet ID.Buzz existe désormais en version 5/6 places courte et en version longue à 7 places. Et on se demandait depuis l’année dernière s’il allait recevoir une version California adressée aux adeptes du camping et de la « van life ».

Eh bien non, d’après le chef du marketing de Volkswagen Lars Krause. Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, il affirme qu’il n’y aurait actuellement pas assez de demande pour un tel véhicule sur le marché : « quand vous regardez le marché de manière précise, les clients des vans aménagés ne sont pas demandeurs pour l’instant de véhicules électriques », pense-t-il.

Le T7 Multivan California en attendant

Volkswagen va bien lancer un nouveau van California sur le marché, mais sur la base du T7 Multivan et non pas de l’ID.Buzz. Les dirigeants de Volkswagen laissent tout de même entendre que l’ID.Buzz California électrique pourrait arriver d’ici la fin de la décennie, à condition que la clientèle devienne plus réceptive d'ici-là à l’idée de rouler en van aménagé à zéro émission.