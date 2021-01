Les 10 infos liées à l'automobile dont vous allez parler en 2021

La Renaulution

Luca de Meo, le nouveau directeur général du Losange, va enfin dévoiler en détail son plan de bataille pour le groupe. Il l'appelle déjà la "Renaulution", assemblage de Renault et révolution. Au menu : repositionnement des marques, arrêts de modèles, lancements de nouveaux projets… Luca de Meo a pris plus de six mois pour concocter ce plan stratégique. L'été dernier, le DG avait dit à son sujet : "ce ne sera pas une liste de souhaits, mais un ensemble d'actions que l'on aura décidé et organisé d'ici là." 2021, année de la grande relance pour Renault.

Le lancement de la Dacia Spring

En 2021, Dacia va bousculer le segment de la voiture électrique avec la Spring, qui deviendra l'auto électrique (avec quatre portes et quatre places) la moins chère du marché. Bonus compris, le prix de base est estimé à 12 000 €. C'est 4 000 € de moins que la Twingo électrique. Si la Dacia annonce des performances plus modestes que la Renault, elle a une meilleure autonomie, avec 225 km en cycle WLTP (190 sur la Twingo). La Spring sera d'abord disponible en location dans le réseau Leclerc, dès le 1er mars. Puis les livraisons des modèles achetés par les particuliers commenceront à la rentrée.

Le nouveau logo de Peugeot

La grande nouveauté de Peugeot en 2021, ce sera la 308. La troisième génération adoptera un style plus exubérant, comme cela a été le cas pour les 208 et 2008. Et la compacte aura un grand privilège : inaugurer le nouveau logo de la marque. Et il ne sera pas question d'une petite évolution, comme on l'a vu récemment chez Opel ou Volkswagen. Ce sera un emblème inédit… ou presque. Car le constructeur est allé piocher dans son passé et a réinterprété un logo des années 1960. On oublie ainsi le lion debout de profil, il n'y aura plus que la tête de l'animal avec une grande crinière, mais toujours de profil.

Citroën, du vélo au low-cost

Année chargée pour la firme aux chevrons. Le constructeur devient sponsor d'une équipe de cyclisme, l'AG2R Citroën Team. Surtout, il présentera au printemps une nouvelle berline familiale, qui chapeautera sa gamme. Un concept-car qui doit bousculer les codes est aussi promis (il devait être présenté en novembre, mais le reconfinement a repoussé cela). Enfin, Citroën présentera le premier modèle de sa famille de véhicules low-cost C-Cubed. Ce sera une citadine, d'abord lancée en Inde. Si le modèle ne viendra pas tel quel chez nous, il va servir de base de réflexion à la prochaine C3, qui sera plus proche de la Dacia Sandero que de la Peugeot 208.

L'année des mariages et partenariats

L'événement de 2021, ce sera le mariage entre PSA et Fiat. La fusion entre les deux entités, qui donnera naissance à Stellantis, sera bouclée d'ici mars. On devrait donc avoir dans la foulée les premières annonces de nouveaux projets communs. Le français et l'italo-américain ne veulent plus perdre de temps, d'autant que la crise du Covid-19 pousse à accélérer les synergies. Et c'est justement ce contexte si particulier qui devrait favoriser les rapprochements, les partenariats, les reventes. Volkswagen, qui semble flirter avec Tesla, songe aussi à se séparer de Bugatti.

Le retour d'Alonso et l'arrivée de Mick Schumacher en Formule 1

Le mercato a été animé du côté de la Formule 1. Il y a eu des transferts, comme l'arrivée de Ricciardo chez McLaren (en provenance de Renault) ou de Vettel chez Aston Martin (en provenance de Ferrari). En 2021, il y aura des rookies, qui feront leur première saison en F1, dont Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde, dans un baquet Haas. Et il y aura un grand retour, celui de Fernando Alonso, qui avait quitté les pistes de F1 en 2018. L'Espagnol s'est de nouveau engagé avec Renault… ou plutôt Alpine, car c'est le nouveau nom de l'écurie du groupe français.

Gran Turismo 7, Fast and furious 9 : enfin

On les attendait en 2020, ce sera finalement en 2021. Pour Fast and Furious, le retard est évidemment lié au Covid-19. C'est d'ailleurs l'un des premiers films dont la sortie avait été repoussée, et les producteurs avaient vu large du début, reportant l'arrivée dans les salles d'un an, du 20 mai 2020 au 26 mai 2021 ! Dans ce 9e opus, Dominic Toretto (Vin Diesel), désormais papa, est rattrapé par son passé. Avec ses amis, il doit affronter son frère, Jacob, "un super voleur, un assassin, un pilote de haut niveau". Du côté des jeux vidéo, l'événement 2021 sera la sortie de Gran Turismo 7, que certains espéraient avoir avec leur PS5 à Noël. Son concepteur a récemment dit ne vouloir faire aucune concession, manière de dire que le jeu sortira quand il sera parfaitement au point. Sony ne veut pas d'un autre raté après Cyberpunk 2077.

Le rapport sur la fiscalité automobile

Dans le cadre de la loi de finances, le gouvernement s'est engagé à remettre au Parlement avant le 1er octobre 2021 "un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France". Comme le mentionne l'amendement adopté, il est conscient que "la fiscalié automobile, tant sur les véhicules propres comme pour les plus polluants, est bien moins punitive chez nos voisins, ce qui entraine, de façon systémique, effets de bord et contournements". Mais à quoi peut aboutir ce rapport ? Juste empêcher ces contournements ou moins assommer les automobilistes de taxes ? On peut rêver !

Une norme Euro 7 prête à condamner le thermique

Le 1er janvier 2021 entre en vigueur la norme Euro 6d full, dernière étape de l'Euro 6, encore plus sévère sur les oxydes d'azote en conditions réelles. Et l'Union Européenne prépare déjà la suite puisqu'elle présentera d'ici l'été 2021 le texte cadrant la norme Euro 7. Cette dernière risque d'imposer des baisses drastiques de rejets polluants, ce qui pourrait quasiment condamner les véhicules purement thermique et donc imposer l'électrification.

Les pneus hiver obligatoires

Le débat est relancé à chaque saison hivernale. Mais cette fois il est tranché : le montage de pneus hiver deviendra obligatoire en France le 1er novembre 2021. La mesure ne sera toutefois pas généralisée, loin de là. Elle concernera d'abord 58 départements situés dans les massifs montagneux français, puis au sein de ces départements, le préfet va établir une liste précise de communes. Mais cela va assurément booster le taux d'équipement en France… et va alimenter les conversations à la rentrée 2021, surtout quand il faudra passer à la caisse du garagiste.