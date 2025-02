Les 12 centimètres en plus du nouveau BMW X3L ne sont pas pour vous

En Europe, les limousines ont parfois droit à leurs versions rallongées comme dans le cas de la Mercedes Classe S ou l’ancienne Porsche Panamera, toutes deux proposées avec deux tailles d’empattement. En Chine, la clientèle raffole tout particulièrement d’espace aux jambes aux places arrière et c’est pour cela que les marques y commercialisent aussi depuis quelques années des versions rallongées dans d’autres catégories de voitures.

Voilà pourquoi Bmw vient de présenter une version « L » de son tout nouveau SUV X3 de la génération G45. Au lieu de 4,76 mètres de long, cette variante s’étend sur 4,86 mètres avec un empattement étendu de 11,1 centimètres en plus (et 12,6 centimètres gagnés au total sur la longueur). Cela évidemment au bénéfice des places arrière, avec 96 millimètres d’espace aux genoux en plus et plus d’un mètre d’espace aux jambes.

Fabrication exclusivement chinoise

Contrairement au Bmw X3 vendu en occident construit aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, ce X3L chinois sera exclusivement assemblé dans l’Empire du milieu et destiné à la clientèle locale. Chez nous, il faudra vous contenter du X3 « normal » : tant pis pour l’espace des passagers arrière, tant mieux pour l’agilité du modèle avec une masse un peu moins élevée sans ce châssis rallongé.

Notez que ses principaux concurrents de chez Mercedes et Audi proposent eux aussi des variantes rallongées pour plaire à la clientèle chinoise.