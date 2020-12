Les 21 nouveautés les plus attendues en 2021

Audi Q4 e-tron

L'électrique va devenir plus accessible chez Audi. Enfin, à l'échelle d'Audi. Mais après les grands SUV e-tron et le fleuron e-tron GT, la firme aux anneaux va lancer le Q4 e-tron, un SUV compact, cousin technique des Skoda Enyaq et Volkswagen ID.4. Il reprendra ainsi la nouvelle base MEB et une partie des configurations techniques de ses cousins. Soit un moteur électrique à l'arrière ou un moteur électrique sur chaque essieu, pour des puissances allant jusqu'à 306 ch. Avec une batterie de 82 kWh, on attend jusqu'à 500 km d'autonomie. Audi a déjà annoncé une déclinaison coupé Sportback. À partir de 60 000 € environ.

BMW i4

Festival d'électriques à venir chez BMW ! La marque a confirmé que plusieurs de ses best-sellers seront déclinés en « i », comme cela vient de se faire avec le X3. Avant les Série 5, Série 7 ou X1, ce sera au tour de la Série 4 Gran Coupé en 2021, qui deviendra donc i4. BMW a déjà évoqué une puissance maximale de 530 ch et une batterie d'environ 80 kWh, qui donne une autonomie supérieure à 500 km. Le 0 à 100 km/h sera réalisé en 4,0 secondes environ. Côté look, on retrouvera donc la silhouette de la 4 Gran Coupé, avec des boucliers et une calandre revus. À bord, l'i4 reprendra le nouvel ensemble d'écrans incurvés inauguré par l'iX. À partir de 65 000 € environ.

Citroën C5

Citroën va faire son retour sur le marché des familiales. Mais comme c'est le cas pour la nouvelle C4 sur le segment des compactes, la marque veut bousculer les codes, avec un modèle qui s'annonce à mi-chemin entre berline et break. Le design sera inspiré par le concept Cxperience, avec donc un petit clin d'œil à la CX, notamment au niveau du dessin du vitrage latéral. Pas question toutefois de faire du néo-rétro, on retrouvera d'ailleurs la nouvelle calandre Citroën, qui forme un Y de chaque côté. Cette nouvelle C5 jouera bien sûr à fond la carte du confort et devrait afficher une belle habitabilité afin de séduire la clientèle chinoise, cible privilégiée, et rivaliser avec la Skoda Superb, nouveau mètre étalon des familiales généralistes. Cette C5 sera bien sûr proposée en hybride rechargeable. À partir de 30 000 € environ.

Dacia Grand SUV

2021 sera une année animée chez Dacia, avec bien sûr pour commencer l'arrivée imminente dans les concessions de la nouvelle Sandero. À l'automne, le Duster sera mis à jour. Et avant la fin de l'année, Dacia lèvera le voile sur un nouveau grand véhicule, qui remplacera le Lodgy. Il n'est pas certain que l'appellation soit d'ailleurs conservée, car la formule va évoluer pour évidemment se rapprocher de l'univers des SUV. Mais comme le Lodgy, ce nouveau modèle proposera toujours sept places et un grand volume de coffre. Il pourrait marquer une nouvelle étape dans l'histoire de Dacia en adoptant la motorisation E-Tech de Renault ! À partir de 12 000 € environ.

DS 4

La nouvelle DS4 sera dévoilée au cours du premier trimestre 2021. Mais DS a déjà donné des infos techniques, confirmant notamment la variante hybride rechargeable E-Tense de 225 ch et la présence d'une nouvelle signature lumineuse, avec deux bandes de LED verticales. La DS4 va inaugurer un nouvel affichage tête haute, avec des infos qui semblent projetées sur la route. Entre le conducteur et le passager, on trouvera un pavé tactile pour piloter des fonctions de l'écran sans lever le bras. Côté aides à la conduite, il y aura une fonction de dépassement semi-autonome. La DS4 aura toujours une variante baroudeuse Crossback. La voiture sera assemblée en Allemagne. À partir de 27 000 € environ.

Honda HR-V

Si Honda prépare une nouvelle Civic pour 2021, celle-ci sera avant tout pensée pour l'Amérique du Nord, avec un design assagi. En Europe, la marque devrait davantage miser sur la nouvelle génération de son SUV compact HR-V. Les premiers prototypes aperçus au Japon montrent une silhouette influencée par l'univers des coupés, avec une lunette très inclinée. Mais le visage sera simplifié, avec des optiques plus fines. La grande nouveauté sera technique, avec l'arrivée de l'hybridation, qui devrait d'ailleurs être la seule proposition mécanique chez nous, comme c'est le cas pour la dernière Jazz. À partir de 25 000 € environ.

Hyundai Bayon

Sur le segment des SUV urbains, Hyundai propose déjà le Kona, qui mesure 4,20 mètres de longueur. La marque s'est dit qu'il y avait de la place pour placer en dessous un modèle plus petit et donc plus accessible. Il se nommera Bayon, un nom qui est bel est bien dérivé de la ville française. Ce modèle est à voir comme l'i20 SUV. Il prendra d'ailleurs la révèle de l'i20 Active et donnera une descendance à l'ix20. Il faut s'attendre à un look très original et très anguleux, dans la veine des dernières créations du constructeur. À partir de 18 000 € environ.

Ioniq 5

De modèle, Ioniq va devenir marque. Ce sera ainsi le nouveau label de Hyundai dédié à des véhicules 100 % électriques. Le premier modèle sera nommé 5, ce sera la version de série du concept 45. On retrouvera donc son look minimaliste tracé à la règle, avec un petit côté années 70. Mais le positionnement sera bien dans l'ère du temps, puisque l'Ioniq 5 sera à mi-chemin entre compacte et SUV. Le modèle va inaugurer la nouvelle plate-forme pensée pour les modèles électriques du groupe, la E-GMP. Il devrait y avoir différentes capacités de batteries. À partir de 30 000 € environ.

Jeep Grand Cherokee

L'actuel Grand Cherokee va bientôt avoir 10 ans. Autant dire qu'il fait figure de papy face à la concurrence allemande. Jeep va enfin remettre le compteur à zéro, avec un tout nouveau modèle. Et même deux, puisque le Grand Cherokee aura deux carrosseries, 5 et 7 places. C'est d'ailleurs le grand qui doit entrer en production en premier, et fera office de sommet de la gamme chez nous, car le plus grand Wagoneer ne sera pas importé en Europe. Le Grand Cherokee sera basé sur la plate-forme allongée de l'Alfa Romeo Stelvio. Il est attendu en hybride. On espère une grosse montée en gamme à bord. À partir de 60 000 € environ.

Kia Sportage

Kia ne compte pas laisser son cousin Hyundai prendre trop d'avance avec son nouveau Tucson. La firme termine donc la mise au point de son prochain Sportage. Et comme le Tucson, le Kia va revoir son look pour le rendre plus original et plus exubérant, avec une grande calandre nez de tigre qui englobera les optiques. La silhouette se fera plus fluide avec un vitrage latéral qui remonte vers la custode. Le modèle pourrait inaugurer le nouveau logo Kia, avec des lettres posées directement sur la carrosserie. Comme son cousin technique, le Sportage proposera une large gamme d'hybridation : léger, simple et rechargeable. Une version 100 % électrique serait aussi dans les cartons. À partir de 26 000 € environ.

Maserati Grecale

Maserati repart à l'offensive. Après la présentation de son nouveau porte-drapeau, la MC20, la firme italienne va dévoiler en 2021 deux grosses nouveautés : la remplaçante de la GranTurismo, qui sera 100 % électrique, et le SUV Grecale, petit frère du Levante. Avec ce modèle d'environ 4,60 mètres de longueur, qui devrait reprendre la base de l'Alfa Romeo Stelvio, Maserati viendra concurrencer le Porsche Macan. Le design s'annonce proche du Levante. On espère que ce modèle sera lancé avec une variante hybride rechargeable. À partir de 60 000 € environ.