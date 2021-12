Les 22 nouveautés qui vont marquer 2022

Alfa Romeo Tonale

MODELE INEDIT - Cette fois, c'est la bonne ! Jean-Philippe Imparato a confirmé une commercialisation du Tonale en juin 2022. Dès son arrivée, début 2021, le nouveau patron d'Alfa Romeo avait décidé de retarder encore le lancement du SUV compact en jugeant que la variante hybride rechargeable n'était pas au niveau de la concurrence. Avec le Tonale, Alfa va donc enfin rejoindre la catégorie la plus dynamique du marché mondial… et surtout enfin revenir sur le marché des compactes après l'arrêt de la Giulietta. Dérivé du Jeep Compass, le Tonale aura un style bien à lui, proche du concept dévoilé en 2019 (photo). En espérant que la version de série ne fasse pas d'emblée vieillotte. À partir de 35 000 € environ.

Audi Q6 e-tron

MODELE INEDIT - Le premier modèle électrique de série d'Audi est le SUV e-tron. Il sera restylé en 2022. Surtout, il va voir débarquer l'année prochaine un encombrant frère, l'inédit Q6 e-tron. L'avantage de ce nouveau venu : une base dédiée à la motorisation électrique, optimisée donc pour ce type de motorisation. De quoi mieux intégrer les éléments techniques et sûrement proposer une meilleure batterie, donc une meilleure autonomie. Cette plate-forme, nommée PPE, est conçue avec Porsche, qui proposera de son côté un nouveau Macan électrique. À partir de 80 000 € environ.

BMW i7

MODELE INEDIT - En 2022, BMW dévoilera une toute nouvelle Série 7. Celle-ci va inaugurer le nouveau visage du haut de gamme de la marque, avec un inédit regard sur deux étages. Sur le marché conservateur de la grande berline, dominé par la Mercedes Classe S, BMW va donc reprendre des risques esthétiques. Il va aussi miser sur l'électrique. La Série 7 aura un équivalent 100 % électrique i7, qui sera également lancé en 2022. D'ailleurs, preuve de l'importance de cette variante, la marque a déjà officiellement communiqué dessus avec des images d'un prototype. L'i7 partagera ses éléments techniques avec le SUV iX, qui propose déjà jusqu'à 630 km d'autonomie. À partir de 80 000 € environ.

BMW X1

NOUVELLE GENERATION (3e) - L'i7 deviendra un des nouveaux fleurons de BMW, mais la marque va aussi (et surtout) s'attaquer à un de ses best-sellers, le SUV compact X1. Ce sera la troisième génération. Elle devrait prendre quelques centimètres, pour renforcer son rôle familial à côté du X2. Le style évoluera de manière notable, avec des haricots encore plus grands, des optiques étirées le long du capot (façon Série 1) ou des feux affinés. L'intérieur sera aussi plus moderne avec l'ensemble d'écrans incurvés vu sur le nouveau Série 2 Active Tourer. Sous le capot, l'événement sera l'arrivée d'une variante électrique iX1. À partir de 34 000 € environ.

Citroën C5 Aircross restylé

RESTYLAGE - L'événement dans le réseau Citroën en 2022 sera bien sûr l'arrivée en début d'année de la C5 X, que l'on connaît déjà. Côté nouveautés inédites, outre une déclinaison à coffre de la nouvelle C4, d'abord pensée pour des marchés internationaux, il y aura le C5 Aircross restylé, qui devrait être dévoilé dès janvier. Il profitera de sa mise à jour pour adopter la nouvelle calandre de Citroën, avec des barres qui s'écartent sur les côtés, et les nouvelles signatures lumineuses en Y. À bord, on attend un écran tactile plus grand. L'équipement sera modernisé. En revanche, pas de révolution sous le capot, le modèle étant déjà proposé en hybride rechargeable. À partir de 27 000 € environ. Photo d'illustration avec l'actuel.

Ferrari Purosangue

MODELE INEDIT - Évoqué depuis des années, le SUV de Ferrari deviendra réalité en 2022. La firme au cheval cabré va oser ce genre à l'image très éloignée de ses super-sportives. Mais la marque ne pouvait voir plus longtemps des clients aller acheter les Lamborghini Urus ou Rolls Royce Cullinan. Ferrari prépare toutefois un modèle assez différent : les prototypes évoquent davantage un break de chasse un peu surélevé. D'ailleurs, le Purosangue prendra la relève de la GTC4 Lusso. Il se posera en Ferrari plus familiale, grâce à 5 portes. Il devrait exister en hybride. À partir de 250 000 € environ.

Ford Mustang

NOUVELLE GENERATION (7e) - La sixième génération de la Mustang a été dévoilée fin 2014. L'heure de la retraite approche. La prochaine devrait être révélée d'ici la fin de 2022. Les designers devront à nouveau réinterpréter une silhouette mythique. Il ne faut donc pas s'attendre à une révolution esthétique, même si la Mustang est moins codifiée qu'une Porsche 911. En revanche, on attend une révolution sous le capot. Pour le coupé, ce sera le début de l'électrification. Mais que va retenir Ford : hybride simple, rechargeable ou 100 % électrique ? À partir de 50 000 € environ.

Hyundai Ioniq 6

MODELE INEDIT - Ioniq, c'est désormais la sous-marque électrique de Hyundai. Après l'original 5, sorte de SUV compact, place à l'Ioniq 6. Celle-ci prendra l'allure d'un coupé quatre portes. Elle a été annoncée par le concept Prophecy. Le style sera donc original, avec comme pour la 5, un côté néo-rétro. La base technique sera la même, la nouvelle plate-forme e-GMP. Il en sera de même pour les moteurs et batteries. Pour rappel, l'Ioniq 5 existe en 170, 218 et 306 ch, avec des batteries de 58 et 73 kWh, proposant jusqu'à 481 km d'autonomie. À partir de 45 000 € environ.

Lexus RZ

MODELE INEDIT - Lexus s'est longtemps félicité de ne pas avoir de modèle électrifié avec un fil à la patte (en clair, il avait des hybrides simples "auto-rechargeables"). Mais il ne peut rester de marbre face à l'évolution du marché automobile. Après son premier hybride plug-in, le japonais lancera son premier modèle uniquement proposé en électrique, sur une base dédiée, partagée avec le Toyota bZ4X. Son nom : le RZ. Ce sera un SUV aux influences de coupé, qui a été annoncé il y a quelques mois par le concept LF-Z Electrified. Parmi ses particularités : une nouvelle direction électrique avec un demi-volant digne d'un concept-car. À partir de 70 000 € environ.

Lotus Type 132

MODELE INEDIT - En plus de Ferrari, un autre constructeur de sportives va se mettre aux SUV en 2022, Lotus. L'anglais dévoilera au printemps un baroudeur de segment E, c’est-à-dire un gros modèle, de la taille d'un Audi Q7. Il sera électrique, la petite Emira ayant été annoncée en 2021 comme la dernière nouveauté thermique de la marque. Pour l'instant, le SUV répond au nom de code Type 132. Avec lui, Lotus va partir en chasse d'une nouvelle clientèle familiale. La marque proposera un modèle à la pointe de la technologie, avec par exemple un Lidar (radar laser) pour ses aides à la conduite.

Mazda CX-60

MODELE INEDIT - Mazda mise sur l'Europe, avec la volonté de venir chasser sur les terres du premium. Pour cela, la marque a confirmé l'arrivée de deux nouveaux grands SUV, les CX-60 et CX-80. Le 60, qui se placera donc au-dessus du CX-5, sera présenté dès le début de l'année. Il a déjà été surpris sans camouflage. Ce sera le premier hybride rechargeable de Mazda chez nous, avec un quatre cylindres essence et un moteur électrique. La firme concocte aussi de nouveaux six cylindres en ligne essence et diesel avec micro-hybridation. À partir de 37 000 € environ.