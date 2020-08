Les 24 Heures du Mans 2020 se dérouleront sans public

À cause de la pandémie de Covid-19, l'édition 2020 des 24 Heures du Mans a été décalée de trois mois. Elle se tiendra les 19 et 20 septembre. Et on apprend aujourd'hui qu'il n'y aura pas de public dans les tribunes.

L'Automobile Club de l'Ouest (ACO), l'organisateur de la course, avait bien envisagé différentes solutions pour accueillir du public, toutefois en nombre limité. Mais l'ACO et la Préfecture de la Sarthe, en collaboration avec des experts de la situation sanitaire, ont décidé que la 88e édition des 24 Heures se fera donc à huis clos.

Pierre Fillon, président de l'ACO, explique dans un communiqué : "Les incertitudes sont encore trop nombreuses, or nous ne voulons faire aucun compromis avec la sécurité. Même si les conséquences de cette décision sont tristes pour nos fans comme pour nous, la décision n’a pas été difficile à arrêter car nous ne voulons prendre aucun risque."

Le départ de la course sera donné le 19 septembre à 14h30. L'ACO promet un dispositif exceptionnel pour suivre la course à distance, avec notamment une plate-forme digitale pour découvrir les coulisses des 24 Heures.

Ceux qui avaient déjà un billet "seront contactés par le service billetterie pour confirmer leur avoir".