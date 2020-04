Les ambulants du confinement – Un immunologiste à vélo : "Les transports en commun, c’est pas une bonne idée"

En réponse à

Je vois pas où est le problème? Oui, on a besoin d'aller acheter son pain, que ce soit à pied, à cheval ou en voiture, parce que si on mange pas, on meurt. En revanche, si on fait pas son tour en vélo habituel et qu'on reste à la maison, ça nous tue pas.

Ca s'appelle "bénéfice/risque"...