Coronavirus : rentrer/sortir de Paris, comment ça se passe ? (reportage vidéo)

Juste avant les nouvelles annonces d'Édouard Philippe lundi soir, nous avons entrepris un périple d'environ 250 kilomètres depuis Paris. Nous sommes sortis du périphérique à la porte d'Orléans, pour rejoindre l'autoroute A6. Puis, nous avons fait demi-tour à hauteur de Courtenay, à la limite des régions Centre-Val de Loire et de la Bourgogne.

dailymotion

Et alors ? Sans surprise, la circulation est particulièrement fluide de bout en bout, avec quelques passages plus soutenus à hauteur des nœuds routiers comme de la Francilienne (N104), vers Évry-Courcouronnes. Une fois passées les grandes zones commerciales de Villabé, le trafic est encore plus clairsemé. En amont comme en aval de la barrière de péage de Fleury-en-Bière, bien rares sont les véhicules à rentrer dans notre champ de vision.

Une seule fois, nous avons aperçu un contrôle de police, dans le sens inverse du nôtre. C'était justement au péage de Fleury, pour rentrer sur Paris. Une seule fois également, nous avons repéré la présence d'une voiture de gendarmerie… qui roulait. Nous-mêmes n'avons jamais été interpellés, ni donc eu à nous justifier. Il en était de même pour toutes les personnes croisées au cours de nos haltes, sur les aires autoroutières.

Route dégagée, temps magnifique… Autant le dire tout net, c'est un régal de conduire en pareilles conditions ! Attention aux conducteurs inattentifs ou enclins à en profiter pour appuyer sur le champignon. Les radars automatiques continuent de flasher. Et même si les contrôles des représentants des forces de l'ordre ont, en ce moment, la plupart du temps d'autres vocations, comme vérifier les attestations et justificatifs de déplacement, ils sont bien présents ! Gare à ceux qui se feraient repérer en allant trop vite.

Des amendes de plus en plus corsées

Pour rappel, pour se déplacer en ce moment, il faut une bonne raison et pouvoir en justifier. Dans le cas contraire, les sanctions viennent d'être renforcées (voir nos 4 points ci-dessous). Attention, le formalisme des fameuses attestations à remplir avant de s'aventurer hors du domicile vient dans ce contexte de changer. Les nouveaux formulaires sont à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur (en cliquant sur le lien ci-contre, vous y parvenez directement).

Pour rappel aussi, le Premier ministre a en effet durci les contours du confinement le soir même de notre escapade. Quatre points sont à retenir :

Le confinement va selon toute vraisemblance durer plus de deux semaines.

Beaucoup s'en doutent, Édouard Philippe l'a presque confirmé en indiquant que le retour à la normale n'était "pas pour demain" et que la situation exceptionnelle dans laquelle sont plongés les Français depuis le 17 mars était appelée à durer "encore quelques semaines".

Depuis, le conseil scientifique de l’exécutif sur le Covid-19 en a remis une couche, dans un avis publié mardi. "Le confinement durera vraisemblablement au moins six semaines à compter de sa mise en place”, écrit-il dans ce document, ce qui nous amènerait au 28 avril. "Tant que le confinement devra durer, il durera", a pour sa part souligné le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Ça se corse en cas de récidive.

Ceux qui enfreignent les règles risquent déjà une contravention de 135 euros. Mais attention, elle grimpe à 1 500 euros en cas de récidive "dans les quinze jours", et "à 3 700 euros d'amende et six mois de prison" au bout de "quatre violations dans les trente jours", dixit Édouard Philippe. Et c'est sans compter la possibilité de rétention du permis de conduire en cas d’infractions multiples au non-respect du confinement également en vigueur !

Les sorties sont limitées en termes de durée, distance et nombre…

"Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport c’est dans un rayon de 1 km de chez soi, maximum pour une heure, tout seul et une fois par jour", a précisé également le chef du gouvernement.

Les marchés sont désormais interdits, sauf dérogation préfectorale.

Pour connaître mieux les règles en vigueur

Coronavirus - Peut-on être plusieurs en voiture ? Quels sont les déplacements autorisés ?

Après le Coronavirus, comment nous déplacer ?