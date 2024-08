Les animaux sont tombés dans le panneau… de signalisation

Ils ne vous sont pas apparus à l’examen du code de la route. Pourtant, leur présence se multiplie sur la voirie. Les panneaux pour la protection animale foisonnent sur le bord des routes. D’ordinaire un panneau orné d’une vache à la campagne ou d’un cerf en lisière de forêt, signalait la présence de troupeaux ou de faune sauvage.

Mais depuis d’autres types de bêtes, parfois insolites font l’objet de signalisation, y compris les animaux domestiques. Ces nouvelles signalisations viennent rejoindre les quelque 400 panneaux différents déjà existants en France. Une petite ville d’Île de France a été une des pionnières en la matière.

protection des animaux domestiques

La commune de Mennecy dans l’Essonne, a été la première à installer une signalisation de sensibilisation sur les chats : « chat en balade, ralentir ». Cela peut prêter à sourire. Mais ça n’a rien d’un gag. La trentaine de panneaux disséminée dans la bourgade est bel et bien homologuée et conforme au règlement routier. Lasse de voir nombre de chats écrasés en bord de chaussée, l’association « Aux Mennechats » a demandé que soient apposés dans la commune des panneaux incitant à la prudence. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy reconnaît « un moyen de sensibiliser les gens, de faire en sorte que les gens roulent moins vite » avec à la clé une amélioration de la qualité de vie des habitants avec « moins de nuisance sonore pour tout le monde », poursuit l’édile. Depuis, la ville compte parmi les 55 communes d’Île de France labellisée « ville amie des animaux ».

Sensibilisation à la faune sauvage

Sur les routes départementales de Haute-Saône, des panneaux signalent le passage d’amphibiens. Grenouilles et crapauds, empruntent chaque année le même cheminement pour rejoindre leur site de pont quitte. Et parfois cela croise une route dont la traversée se révèle périlleuse et meurtrière. La Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CREPESC) avait interpellé en mars 2022 les services techniques et des transports du Conseil départemental afin d’apposer sur les bas-côtés des panneaux signalant la présence d’amphibien.

À Vauville (50), la nuit, des milliers de petits tritons quittent la mare où ils sont nés, pour rejoindre la campagne alentour. Outre un panneau de signalisation, la commune ferme carrément la route pendant la semaine de transhumance intensive.

Le Parc naturel régional (PNR) du golfe du Morbihan et la commune de Brec’h ont installé des panneaux ornés de salamandre, grenouille ou encore chauve-souris. L’objectif : « interpeller et sensibiliser le public au besoin de libre circulation des espèces animales sur le territoire », pour l’adjoint aux patrimoines culturel et naturel de la ville. À Fresnes (Val-de-Marne) ou Villennes-sur-Seine (Yvelines), c’est attention aux hérissons.

Quelle obligation pour l’automobiliste ?

En matière de signalisation, « le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou dispositifs de signalisation concernant, à un titre quelconque, la circulation, n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie ». En la matière les maires ont toute latitude. À condition qu’ils respectent les normes des équipements routiers à poser sur le domaine public routier. Si tous ces aspects sont respectés la signalisation est donc conforme.

En présence de ce panneau routier, les conducteurs doivent immédiatement être en alerte pour ne pas percuter ou écraser un animal. Mais il s’agit avant tout d’une signalisation préventive et incitative. Elle ne comporte aucune valeur juridique. En l’absence d’un panneau de modification de la limitation de vitesse, rien n’oblige les automobilistes à lever le pied.