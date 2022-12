Les automobilistes non-vaccinés contre le covid-19 sont-ils plus dangereux ?

Alors qu’on en a fini depuis longtemps avec les restrictions de circulation liées à la pandémie de covid-19 chez nous (et dans la quasi-totalité du monde à l’exception notable de la Chine), voilà une étude aux conclusions étonnantes qui fait le lien entre la vaccination contre le covid-19 et les accidents de la route. Publiée le 2 décembre dernier dans The American Journal of Medicine, elle est signée de trois chercheurs canadiens qui se sont penchés sur les données de l’Ontario en matière d’accidents de la route. Ils ont épluché les dossiers de Canadiens impliqués dans des accidents de la route suffisamment graves pour qu’au moins une personne ait dû être transportée à l’hôpital, en analysant de nombreux paramètres médicaux précisés dans les dossiers concernés.

Et d’après cette grande analyse de données réalisée au cours de l’été 2021, les automobilistes canadiens non vaccinés contre le covid-19 seraient davantage impliqués dans des accidents de la route que ceux ayant suivi les campagnes de vaccination. Les chercheurs notent d’abord que sur les 11,2 millions d’habitants de l’Ontario référencés dans l’étude, 16% d’entre eux n’étaient pas vaccinés contre le covid-19. Cette étude comptabilise 6682 accidents de la route graves causés par des individus vaccinés pendant son déroulé, contre 1682 provoqués par des individus non vaccinés. Ces derniers représenteraient ainsi 25% du total d’accidents survenus, ce qui permettrait d’extrapoler un risque supérieur de 72% pour un automobiliste non vacciné d’avoir un accident grave. Les conducteurs non vaccinés sont en effet surreprésentés dans ces chiffres collectés par les chercheurs.

Rien à voir avec le vaccin, évidemment

Le fait de se vacciner contre le covid-19 permettrait-il de devenir un meilleur conducteur ? Évidemment que non puisque ces éléments ont beaucoup plus à voir avec le profil des automobilistes. Les chercheurs rappellent que les gens les moins vaccinés contre le covid-19 sont le plus souvent des hommes jeunes, c’est-à-dire les conducteurs traditionnellement surreprésentés dans les statistiques d’accidentologie routière. Les auteurs de l’étude émettent par ailleurs l’hypothèse que les personnes réfractaires aux recommandations de santé publique seraient moins respectueuses des règles de sécurité routière, par défiance de la réglementation.

Les chercheurs précisent que ces corrélations constatées ne permettent pas pour autant d’établir avec certitude un lien de causalité, « les données collectées n’étant pas suffisantes pour analyser les causes potentielles de refus de la vaccination ni celles des comportements dangereux au volant ». Ils rappellent aussi qu’il faudrait connaître le temps de conduite moyen des gens impliqués dans ces accidents pour aller plus loin dans l’analyse en partant du principe que plus on conduit, plus on a de risques d’avoir un accident. Mais ce genre d’étude pourrait-elle donner envie à un assureur automobile de connaître votre statut vaccinal sur le covid-19 avant d’établir le montant de vos mensualités ?