Les batteries encore trop lourdes pour le lancement d'un Boxster branché

En réponse à

Donc en mettant 30kWh dans une Boxster (qui a mon avis rentrera à coup de chausse pieds) on atteint à peine 200 CV alors qu'on se retrouve avec une voiture déjà lourde, pas terrible pour une sportive.

Sur un SUV on mets facilement 100 kWh et on a nos 600 CV qui vont bien avec presque le même poids global et puissance que le V12.

Tant que la de densité énergétique des batteries n'évoluera pas on en restera là...