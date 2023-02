Les calandres de BMW vont devenir encore plus spectaculaires

Depuis quelques années, le design des nouvelles BMW fait couler beaucoup d’encre. Le constructeur allemand a décidé d’aller vers un nouveau langage stylistique basé sur une face avant dont les haricots ont énormément grossi. Un langage stylistique qui choque les puristes et les journalistes automobiles, mais qui semble fonctionner auprès de la clientèle quand on regarde les chiffres de vente de la marque à l’hélice (récemment repassée en tête des enseignes premium dans le monde).

Si vous aimez ces grosses calandres BMW, on a probablement une bonne nouvelle pour vous : d’après des images issues d’un organisme de dépôt de brevet publiées par les journalistes de Carbuzz, le design du double haricot BMW va encore évoluer dans les années à venir. Non seulement cette calandre va encore grossir, mais elle va également acquérir de nouvelles fonctions. Sur les modèles électriques, elle s’illuminera et pourra s’éclairer dans de nombreuses configurations différentes.

Un écran protecteur

Toujours d’après les journalistes de CarBuzz, ce double haricot géant et lumineux sera protégé par un écran protecteur pour limiter les risques de dégâts en cas de petits chocs. Un équipement sans doute important compte tenu du coût de pièces aussi sophistiquées, dont on n’ose imaginer les conséquences financières en cas d’accident. Cette future technologie s’inspirera très probablement de la face avant du récent concept-car i Vision Dee dévoilé par BMW dans le cadre du dernier CES de Las Vegas 2023.