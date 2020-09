Les citadins sont favorables aux mesures anti-voiture

Le comparateur de mandataires Caroom et l'institut de sondage Ifop publient les résultats d'une enquête portant sur les mesures de restrictions de la circulation automobile dans les grandes villes, que beaucoup nomment plus directement les mesures anti-voiture.

Un sondage révélé à l'occasion de la journée sans voiture et qui a une résonance particulière après la vague verte aux municipales. À n’en pas douter, dans les villes qui sont maintenant dirigées par un maire écolo, les automobilistes vont voir leurs habitudes chamboulées, comme c'est le cas à Paris depuis plusieurs années.

Mais le sondage révèle que les citadins sont loin d'être opposés à une réduction de la place de l'auto dans leur commune : près de deux tiers (62 %) des habitants des 40 villes françaises de plus de 100 000 habitants y sont favorables. Une proportion qui grimpe à plus des trois quarts pour les 18/34 ans.

D'ailleurs, 72 % de ces citadins ont déjà l'impression que les pouvoirs publics les dissuadent d'utiliser leur voiture dans leur commune. Ils sont même majoritairement insatisfaits des conditions de circulation (à 63 %) et du stationnement (à 69 %).

Si les citadins sont dans l'ensemble favorables aux mesures de restriction de circulation, toutes les idées ne font pas l'unanimité. S'attaquer au stationnement est ainsi mal vu, avec seulement 26 % de favorables à une baisse du nombre de places. Chasser les diesels n'est aussi soutenu que par 45 % des sondés qui habitent les grandes villes. En revanche, la limitation à 30 km/h dans les centres est appréciée par 65 %. Mieux, la création de zones piétonnes sans voiture est carrément soutenue à 77 %.

Forcément, les citadins sont avantagés par le fait d'avoir de bons réseaux de transports en commun. 72 % sont satisfaits par l'offre dont ils disposent, alors que cette part tombe à 55 % pour l'ensemble des Français. On constate d'ailleurs plusieurs fractures ville/campagne : 57 % des citadins sont satisfaits des systèmes de véhicules en libre-service et cela tombe à 39 % pour l'ensemble des Français ! Et si les citadins ne sont en majorité pas contents de leurs conditions de circulation, le "satisfait" l'emporte à 60 % pour le résultat global.

Toutefois, fait intéressant de ce sondage : ces écarts citadins et non-citadins ne se reflètent pas tant que cela sur la question principale, à savoir le soutien aux mesures anti-voiture : si 62 % des citadines y sont favorables, la part globale reste à 49 %. On s'attendait à bien moins en moyenne. Les Français semblent avoir déjà conscience dans leur ensemble que la voiture va devoir se faire plus discrète en ville.