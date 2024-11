Les concessionnaires français raffolent de BYD et ne veulent pas travailler avec DS

Il y a quelques jours, Mobilians dévoilait son intéressante « cote d’amour des constructeurs » qui donne une bonne idée de l’état des relations entre les concessionnaires français et les constructeurs automobiles. Cette « cote d’amour des constructeurs » 2024 montrait qu’en termes de satisfaction, les concessionnaires travaillant avec BMW, Mini, Renault et Mercedes étaient les plus heureux. Au contraire, ceux travaillant avec Mitsubishi, DS Automobiles, Alfa Romeo ou Citroën ont des avis très négatifs sur la qualité de leurs relations.

Dans cette grande enquête menée auprès de 372 responsables de concessions interrogés en France, il y avait aussi une autre question intéressante : « si vous deviez vous développer avec une nouvelle marque, laquelle choisiriez-vous ? »

BYD quasiment au top

Les réponses sont surprenantes : si le nom de Toyota arrivant en tête n’a rien de surprenant en soit (la marque est en pleine croissance en Europe et déjà appréciée des concessionnaires français) ni celui de BMW troisième, le nom de BYD détonne totalement sachant qu’on parle d’un constructeur chinois en pleine installation dont les gammes n’impressionnent pas spécialement pour leur rapport prix-prestations pour le moment. Les moyens mis par le géant chinois dans son déploiement en France et en Europe, de même que l’arrivée de nouveaux modèles y compris des véhicules hybrides au positionnement assez agressif, suffisent probablement à leur donner envie de tenter l’aventure.

MG, la marque chinoise la mieux implantée du marché européen qui peut se targuer d’une gamme extrêmement compétitive (surtout sur les petits modèles hybrides), n’est pas si bien considérée en comparaison : seulement 4% des répondants disent vouloir travailler avec elle.

Et ne parlons pas des marques DS Automobiles, Mitsubishi et Jaguar Land Rover : aucun des concessionnaires interrogés n’a dit vouloir travailler avec eux. Toutes les autres marques du groupe Stellantis sont à 1% de réponses tout comme Honda, Skoda, Mazda, Nissan, Ford et même Mini ce qui peut surprendre quand on sait que cette dernière marque figure parmi les plus appréciés de ses collaborateurs.