Les conducteurs de Skoda seraient les plus "intelligents", devant Suzuki et Peugeot

La vie est faite de préjugés. Et le monde automobile en est un exemple fleuri. "Les conducteurs de Citroën sont tous des vieux", ceux de Porsche "des vieux beaux en mal de conquêtes", ceux de BMW ou d'Audi des "kékés de cité", ou ceux de Dacia des "sans-dents" sans amour-propre. Quand ce n'est pas, nous nous en faisions l'écho il y a quelques jours : "les acheteurs de sportives compensent un petit pénis"...

Et les acheteurs de Skoda seraient des gens pragmatiques qui font un achat malin. D'ailleurs, le slogan de la marque l'affirme, acquérir une Skoda, c'est "Simply clever", que l'on peut traduire par "Simplement intelligent"... Un argument purement marketing ?

Peut-être pas. Au-delà du fait que les modèles du constructeur tchèque sont en effet bourrés de petites astuces pratiques, une étude anglaise, menée par le site "scrapcarcomparison", spécialisé dans la reprise de véhicules à mettre au rebut, tend à prouver que les conducteurs de Skoda ont un QI (Quotient Intellectuel) plus élevé que la moyenne, et mieux encore, plus élevé que pour les conducteurs de toutes les autres marques.

Ainsi, le QI d'un conducteur de Skoda serait en moyenne de 99 points. Contre par exemple 95,8 pour celui d'une Toyota ou même 91,7 pour celui d'une BMW.

Pour arriver à ce résultat, l'étude a invité 2024 participants à répondre à plusieurs questions, sur la marque de leur voiture, sa couleur, ou le fait qu'elle possédait une plaque personnalisée ou qu'elle était "bolidée". Mais surtout, ils ont dû répondre à un questionnaire de type "test de QI", d'une vingtaine de questions, inspiré des véritables tests de QI que l'on effectue chez un psychologue, par exemple.

Des écarts significatifs (et étonnants) de QI selon la marque possédée

Les répondants possédaient des voitures parmi 27 marques différentes. Cinq ont été écartées par manque de données statistiques. Et sur les 22 marques restantes, ce sont donc les conducteurs de Skoda qui se sont démarqués, devant ceux des Suzuki (98,1 points de QI) et de Peugeot (97,8 points).

À l'autre bout du spectre, on trouve les conducteurs de BMW (91,7), Fiat (90,1) et Land Rover (88,6).

Rang Marque possédée Points de QI 1 Skoda 99 2 Suzuki 98.09 3 Peugeot 97.79 4 Mini 97.41 5 Mazda 95.91 6 Toyota 95.76 7 Vauxhall 95.11 8 Mercedes Benz 94.74 9 Nissan 94.71 10 Seat 94.71 11 Citroen 94.29 12 Hyundai 93.52 13 Renault 93.41 14 Audi 93.25 15 Kia 93.01 16 Honda 92.88 17 Ford 92.75 18 Volvo 92.40 19 Volkswagen 92.25 20 BMW 91.68 21 Fiat 90.14 22 Land Rover 88.58

Cette étude est évidemment à prendre avec des pincettes. D'abord, le test de QI passé n'est pas un test "officiel", mais un test qui s'inspire du test officiel (ceci dit, je l'ai passé, et il n'est pas si facile). Ensuite, on ne connaît pas l'âge des personnes interrogées (il influe sur le QI), et enfin et surtout, les écarts entre marques sont énormes. Or on sait que plus on interroge de personnes, plus le QI moyen obtenu va se rapprocher de 100. Une différence de plus de 10 points de QI entre les meilleures et moins bonne marque est donc douteux.

De plus, comment ça se passe quand on change de marque de voiture au cours de sa vie d'automobiliste ? On prend ou perd jusqu'à 10 points de QI ? Acheter une Skoda rend-il subitement plus intelligent ? Et devient-on bête comme ses pieds à l'achat d'une Fiat ou d'un Land Rover ?

Reste que l'étude ne semble pas biaisée à la base, et interroge tout de même sur les typologies d'acheteur, notamment en termes d'intelligence pratique pour choisir sa voiture.

Voici le lien vers les résultats complets de l'étude, où l'on apprend aussi que l'on est en moyenne plus intelligent si sa voiture roule au sans-plomb, qu'elle est blanche, ou que sa plaque n'est pas personnalisée.

https://www.scrapcarcomparison.co.uk/blog/smartest-drivers/