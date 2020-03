Les constructeurs contractent des milliards d'euros de prêt pour faire face à la crise

La crise sanitaire s'en ira, mais elle laissera malheureusement sa place à une grosse crise économique qui ne frappera pas tous les secteurs de la même façon. Pour l'automobile, il va s'agir de "redémarrer la machine" dès que le plus gros des problèmes sanitaires sera passé. Mais comme pour toute industrie lourde avec une chaîne d'approvisionnement complexe, l'inertie est grande et il faudra du temps avant de retrouver une activité normale.

En attendant, les constructeurs courbent l'échine. La presse allemande annonce que Mercedes aurait contacté des banques pour un prêt de 10 milliards d'euros, qui viendrait s'ajouter à un autre prêt de 10 milliards d'euros jusqu'en 2025.

Toyota et Fiat ont également entamé des démarches : un peu plus de 3 milliards d'euros pour Fiat Chrysler, et un peu moins de 9 milliards d'euros pour Toyota. Une pratique peu étonnante en ces temps compliqués pour les industriels qui vont clairement avoir besoin du soutien des banques en attendant le redémarrage des ventes.

Les avis sur la suite de l'année sont partagés : certains constructeurs pensent que la période estivale sera très bonne et va permettre de rattraper un peu le retard, quand d'autres sont plus pessimistes et estiment que 2020 sera grandement dans le rouge, avec des pertes irrattrapables.