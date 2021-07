Les délais de livraison des véhicules neufs posent problème

La pandémie a entraîné des problèmes d'approvisionnement dans tous les secteurs. Allez faire un tour chez Décathlon, et essayez d'acheter un vélo neuf : bon courage. Le constat est similaire dans le BTP, l'informatique mais aussi l'automobile. En clair, tous les secteurs qui ont une forme de dépendance à l'Asie ou à des marchés extérieurs pour les matières premières. A l'heure actuelle, deux crises s'entrecroisent : celle des semi-conducteurs, qui impacte fortement l'industrie automobile, mais aussi celle du transport maritime, qui ne parvient pas à répondre à la demande mondiale.

Tout ceci a des conséquences importantes sur les délais de livraison des véhicules neufs. Et selon l'enquête du cabinet allemand Civey, à peine 2 % des personnes considèrent "les délais de plus de six mois acceptables".

Malheureusement, pour bon nombre de distributeurs en France, les délais de plus de six mois sont devenus monnaie courante, particulièrement lorsque le client opte pour un modèle un peu plus spécifique ou pour certaines options en tension du fait de la pénurie.

Un sondé sur quatre estime par ailleurs qu'un délai allant jusqu'à 4 mois est acceptable, et 17 % qu'un délai d'un mois ou moins est acceptable ! Autrement dit, la vision qu'ont les clients du délai de livraison est fortement décalée par rapport à la réalité pour des concessionnaires qui doivent, parfois, faire face à des clients qui se désistent ou vont voir ailleurs, la faute à une attente trop longue.