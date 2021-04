Les écologistes veulent limiter à 90 km/h les voitures trop lourdes

La prochaine présidentielle est dans un an, mais certains ont déjà la tête à cette élection. Les écologistes choisiront leur représentant via une primaire à la rentrée. Les candidats potentiels préparent le terrain avec des sites dévoilant les grandes lignes de leur programme.

Après Eric Piolle, maire de Grenoble, et Yannick Jadot, eurodéputé, c'est au tour de Julien Bayou, chef du parti EELV, de lancer une plate-forme participative. On y trouve des "notes d'intention" pour construire "une république écologique et sociale".

Il y a évidemment un volet transport. Selon EELV, "le secteur du transport est le seul dont les émissions de gaz à̀ effet de serre (CO2) ne baissent pas". Et le parti cite une étude parue dans la revue Environmental Research, qui considère qu'un décès sur cinq à l’échelle mondiale serait lié à̀ la pollution de l’air.

Sans surprise, la voiture est dans le viseur des écolos. Pour EELV, il s'agit de "changer notre vision de l'automobile, de passer du principe de la voiture possédée à̀ la voiture partagée". Pour le parti, l'idée n'est pas seulement de remplacer le pétrole par l'électrique, il faut carrément inciter les Français à moins se déplacer en repensant l'organisation des territoires et encourager l'usage des transports publics, du vélo et de la marche.

EELV veut ainsi amplifier "la dynamique de conversion d’une partie du réseau routier en autoroutes du vélo", inciter "à la création de voies dédiées aux mobilités partagées (cars, covoiturage) sur les autoroutes". Rien d'extraordinaire, ces changements étant d'ailleurs déjà évoqués dans le projet de loi climat.

Mais une autre proposition va faire réagir ! Les écolos s'attaquent frontalement à leur bête noire du moment : le SUV. Pour lutter contre la prolifération de ce type de véhicule, EELV veut imposer une réduction du poids avec une idée choc : considérer "dans le code de la route les véhicules de plus de 1 500 kg comme des poids lourds, donc limités à 90 km/h sur autoroute".

Une proposition folle… que l'on voit mal aboutir, en raison d'une mise en place qui semble bien compliquée. L'opinion devrait aussi massivement rejeter un tel projet, on se souvient de la bronca lorsque la Convention Citoyenne pour le Climat a proposé de réduire la vitesse maxi à 110 km/h sur autoroute ! Alors imaginez 90 !

La bataille du poids risque en revanche d'en passer par le malus. Dès 2022, les véhicules de plus de 1 700 kg seront taxés. Et assurément, ce seuil sera vite baissé. Du côté des écolos, on plaide pour un seuil à 1 300 kg !