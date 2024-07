Les Ferrari inondées à Dubai sont désormais à vendre

Souvenez-vous : en avril dernier, d'importantes inondations mettaient en grande difficulté les habitants de Dubai. Un événement météorologique qui a aussi bien entendu fait de nombreuses victimes dans le parc automobile local. Voici par exemple plusieurs Ferrari endommagées maintenant disponibles à la vente.

Les annonces publiées via des vidéos et des photos sur le réseau social Instagram montrent l'étendue des dégâts et les véhicules disponibles. Même si l'extérieur affiche généralement une fine couche de poussière, l'habitacle est quant à lui dévasté par la boue. La mécanique et la partie électronique de ces voitures sont également à revoir pour espérer les admirer de nouveau sur la route.

Plus de 470 000 euros la voiture en panne

Détail amusant, un véhicule attire particulièrement l'attention des internautes. Il s'agit d'un SUV Ferrari Purosangue très difficile à acquérir sur le marché de l'occasion. Si vous pensez que signer pour un exemplaire ayant subi les éléments fait figure de belle opération économique, détrompez-vous. Le casseur demande en effet la bagatelle de 510 000 dollars (471 263 euros au cours actuel) pour laisser l'épave à celui qui aura le courage et les finances de la restaurer. Une Ferrari SF90 Stradale est également proposée pour un tarif inconnu tout comme une Bentley.

Une voiture affichée en neuf 384 229 euros

Pour rappel, le SUV Ferrari Purosangue déboulait en 2023 avec un prix de base de 384 229 euros en France. La Ferrari SF90 Stradale tapait encore plus haut avec un tarif de 443 500 euros.