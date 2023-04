Les feux de jour des voitures réduiraient le risque d'accident de 8,8%

Au départ, il s’agissait surtout d’un outil idéal pour améliorer le style des autos. Lorsqu’Audi a présenté sa super-sportive R8 en 2007, la voiture allemande disposait de feux à LED éclairés pendant le jour pour affirmer la signature lumineuse de la bête. Depuis, cet instrument a été repris par quasiment tous les constructeurs automobiles de la planète. En Europe, le dispositif des feux de jour est d’ailleurs obligatoire sur les voitures neuves depuis l’année 2011. Même sur des modèles d’entrée de gamme, il y a très souvent des blocs de LED qui s’éclairent en permanence par défaut lorsque le véhicule roule.

D’après une étude publiée dans le Journal of Safety Reseach en Australie, ces feux de jour n’ont pas qu’une portée stylistique. La technologie aurait bien un impact sur la sécurité et le nombre d’accidents de la circulation. L’étude en question a été réalisée par des chercheurs de l’université de Monash à Melbourne et arrive à la conclusion que les feux de jours « réduisent le risque d’accident en-dehors de la nuit de 8,8% en moyenne » d’après les statistiques étudiées par les chercheurs. Ils ont compilé tous les accidents graves (avec au moins une personne blessée) dans plusieurs États de l’Australie entre 2010 et 2017, en prenant le soin de vérifier s’ils possédaient des feux de jour. Pour arriver à ce chiffre, ils ont comparé le nombre d’accident des véhicules équipés de ces feux de jour et ceux n’en disposant pas.

Un impact plus gros en fonction de la luminosité et de la vitesse

Toujours d’après l’étude, ce bénéfice des feux de jour pour la sécurité serait encore plus important lorsque la luminosité diurne se trouve à un bas niveau (par exemple au petit matin et le soir). Le risque d’accident baisserait alors de 20,3%. La présence des feux de jours a aussi un impact sur les voies où la vitesse dépasse les 75 km/h, car le risque d’accident serait alors réduit de 13,8%. Si la lumière est basse dans ces voies rapides, la réduction du risque atteindrait 23,8%. En résumé, l’équipement de toutes les voitures de feux de jours semble bien être une bonne chose pour la sécurité routière.