Les Français peuvent être jaloux de la Dacia Spring des Belges

18 900€. Voilà le prix de base de la Dacia Spring électrique en France, dans sa finition Expression avec le moteur de 65 chevaux et l’habitacle dépourvu de l’écran tactile central. Pour ajouter ce dernier et une présentation un peu plus flatteuse, il faut débourser 19 900€ et choisir le niveau « Extreme ». Sachant que la voiture n’a plus droit au bonus écologique depuis le début de l’année 2024, elle ne se vend presque plus chez nous car elle se retrouve en concurrence avec des citadines électriques bien meilleures et à peine plus chères.

En Belgique, la politique tarifaire de Dacia est très différente de la nôtre. Confrontée elle aussi à une baisse des ventes, la division locale du constructeur roumain applique depuis la fin du mois dernier une grosse remise sur son prix catalogue. Là-bas, la Spring démarre à 10 590€ dans la finition Essential dépourvue de la climatisation et dotée du moteur de 45 chevaux. Vous considérez qu’il est impossible d’acheter une voiture neuve sans climatisation ? La finition Expression dotée du même moteur s’affiche 12 290€ ou 13 290€ avec le moteur de 65 chevaux. Même la finition Extreme reste bien plus abordable que chez nous à 14 290€.

A peine plus cher qu’une Citroën Ami sans permis

En Belgique, la Dacia Spring d’entrée de gamme revient donc à peine plus cher qu’une très modeste Citroën Ami sans permis démarrant à 7 999€ avant déduction du bonus écologique de 900€. A ces prix-là, elle nous paraît tout de suite bien plus attractive malgré ses piètres qualités dynamiques et son habitabilité réduite. On espère donc que Dacia France adoptera bientôt la même politique tarifaire.