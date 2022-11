Les Français prêts à se séparer de leur auto ?

Augmentation des prix, délai de livraison à rallonge, carburant coûteux, déploiement des ZFE, la période n’est clairement pas enjouée en matière automobile. L’institut YouGov, pour le compte du comparateur d’assurance en ligne LeLynx.fr, a réalisé une étude* dont les résultats sont peu encourageants pour le secteur.

Ce sondage indique que 26 % des conducteurs « pensent pouvoir être capables de se passer totalement de leur voiture dans le futur ». Ce score atteint même 42 % dans les grandes villes ! Des chiffres impressionnants que l’organisme explique par un souci d’économie. Les automobilistes seraient prêts à changer leurs habitudes de déplacement dans le but de réduire leurs dépenses. 61 % des Français se disent favorables pour troquer leur voiture contre les transports en commun, le vélo ou la trottinette. En région parisienne, où la circulation est de plus en plus contraignante, ce chiffre grimpe de 8 points.

Un parc automobile vieillissant

En alternative aux transports en commun ou à la mobilité douce, le covoiturage n’est pas en reste. Il séduirait ainsi 38 % des conducteurs, avec un intérêt plus grand pour les jeunes (18-34 ans). Du côté des loisirs, 62 % des Français seraient prêts à diminuer leurs trajets en voiture. En revanche, elle reste le moyen de transport préféré pour aller au travail ou pour raison de santé.

Cette étude met exergue l’inquiétude des Français face au contexte économique actuel. L’inflation (6,2 % au mois d’octobre) pourrait donc remettre en cause l’achat d’une voiture pour 58 % des conducteurs. Une tendance qui va accentuer le vieillissement du parc automobile qui atteint 11 ans. Il était de 10,6 ans en 2020.

Pour ceux qui souhaitent ou qui ont besoin de changer de voiture, « l’achat d’occasion reste perçu comme l’option la plus économique pour 56 % ». Pourtant, les prix du marché de la seconde main se sont envolés.

Quid de la voiture électrique ?

Malgré le bonus écologique accordé par l’Etat, le projet d’achat d’une voiture électrique n’est pas sur la table. La réserve est encore plus marquée avec seulement 6 % des conducteurs qui l’envisagent dans les 12 prochains mois. C’est encore les prix pratiqués, particulièrement élevés, qui rebutent.

*Sondage réalisé du 7 au 10 octobre 2022 auprès d’un panel représentatif de 1 000 Français qui conduisent une voiture.